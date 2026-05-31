انحسار ملحوظ لمنسوب المياه في بعض مناطق دير الزور

أفادت وزارة الطاقة السورية، بأن منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور استقر عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب الـ50 متراً حتى ظهر الأحد، مبينة أنه لم تُسجَّل زيادات إضافية متوقعة خلال هذا الوقت، وتشير التقديرات إلى بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد.

ولفتت الوزارة إلى أن المنطقة من الخط الشرقي في الميادين حتى البوكمال تشهد ارتفاعات ملحوظة في منسوب النهر بسبب التمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها الأحد، على أن يستقر المنسوب مساءً، مشيرة إلى أن مديريات الطوارئ والفرق الميدانية في حالة الجاهزية القصوى حتى صدور تحديث جديد للبيانات.

تعمل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وبالتعاون مع مديرية الخدمات والموارد المائية ومجلس مدينة الرقة على رفع مستوى الطريق الواصل إلى محطة ضخ مياه الغانم العلي، إضافة لرفع سواتر لحمايتها من ارتفاع منسوب نهر الفرات. #وزارة_الطوارئ_وإدارة_الكوارث#الجمهورية_العربية_السورية #سوريا pic.twitter.com/xaCiweTHoB — وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية (@SyMOEADM) May 31, 2026

وتنفذ فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، الأحد، أعمال رفع سواتر ترابية على ضفاف نهر الفرات بمنطقة الكشمة في ريف دير الزور الشرقي؛ بهدف الحد من تسرب مياه نهر الفرات بعد ارتفاع منسوبه ومنع وصولها إلى منازل المدنيين، ضمن جهود الاستجابة لحماية السكان والممتلكات.

إنقاذ المدنيين عبر القوارب في دير الزور على نهر الفرات بعد ارتفاع منسوبه (الدفاع المدني السوري)

وتتابع وزارة الطاقة منذ اللحظات الأولى لورود الإشعارات المتعلقة بزيادة ‏الوارد المائي لنهر الفرات من الجانب التركي، ما تتطلبه الحالة الطارئة من استجابة فنية ‏وميدانية واسعة النطاق؛ بهدف حماية المواطنين والمنشآت الحيوية لضمان ‏استمرار خدمات مياه الشرب، والحد من الأضرار المحتملة على البنية التحتية ‏الواقعة على امتداد مجرى النهر، حسب الوزارة.

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يوم الجمعة 29 أيار نقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات بعد انقطاع الجسور بسبب ارتفاع منسوب النهر، وتأتي هذه الجهود في إطار عمل لجنة الاستجابة الطوارئ بهدف تأمين نقل المرضى والحالات الإسعافية والاحتياجات الإنسانية العاجلة. pic.twitter.com/AwAnHc2FdH — وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية (@SyMOEADM) May 29, 2026

في سياق متصل، أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل ثلاث محطات ضخ مياه، وذلك بعد استقرار المنسوب وعودة الظروف التشغيلية الآمنة. وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على «تلغرام»، أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازياً الأحد نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات.

على مستوى المواقع الأثرية التي تحفل بها دير الزور، أظهرت أعمال التقييم الميداني للجان النقابة التخصصية للمواقع الأثرية والتراثية في محافظة دير الزور سلامتها وعدم تعرضها لأي أضرار مباشرة نتيجة الارتفاع الكبير في مناسيب مياه نهر الفرات.

جهود فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الاستجابة لارتفاع منسوب نهر الفرات بمحافظة دير الزور (حساب الوزارة)

وأوضح نقيب المهندسين «فرع دير الزور»، أسامة المحمد في تصريح للوكالة الرسمية (سانا)، أن لجنة التراث بالدير، وضعت منذ الساعات الأولى لارتفاع مناسيب المياه خطة متابعة ميدانية شملت المواقع الأثرية الواقعة على امتداد مجرى نهر الفرات، وشكّلت فريق متابعة متخصصاً يقوم مع حراس المواقع الأثرية والجهات المحلية بمراجعة التقارير والصور الواردة من الميدان بشكل دوري، مبيناً أن نتائج المتابعة أكدت سلامة المواقع وعدم وصول مياه الغمر إليها.

وشملت المتابعة أيضاً الأبنية التراثية والأثرية داخل مدينة دير الزور، ومنها التكايا التاريخية، وخان كنامة، والجامع الحميدي والأسواق الأثرية، حيث أظهرت أعمال الرصد أن هذه المنشآت لم تتعرض لأي أضرار ناجمة عن ارتفاع مناسيب المياه، وعملت لجنة التراث على توثيق الحالة الراهنة للمواقع، وإعداد تقارير فنية دورية، ومتابعة المؤشرات المائية بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافةً إلى إعداد تقييم أولي للمخاطر المحتملة، ووضع توصيات وقائية.

أحد السكان يجدّف بقارب صغير عبر مياه الفيضان خارج منزله الغارق على ضفاف نهر الفرات بالقرب من دير الزور الجمعة (أ.ب)

وتضم محافظة دير الزور عدداً من أهم المواقع الأثرية السورية المنتشرة على ضفاف نهري الفرات والخابور، والتي تمثل شواهد حضارية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة؛ ما استدعى تنفيذ أعمال متابعة ورصد مستمرة للتأكد من سلامتها والحفاظ عليها.

في شأن متصل، أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة، أن منسوب مياه نهر الفرات سجل انخفاضاً بنحو 60 سنتيمتراً منذ السبت، وحتى ظهر الأحد. كما أعلنت إدارة سد كديران في الرقة، عن تخفيض كمية ‏تصريف المياه عبر السد إلى نحو 1500 متر مكعب في ‏الثانية؛ وذلك ضمن إجراءات تنظيم تمرير الواردات ‏المائية بعد تراجع الإمدادات القادمة من تركيا، وانحسار ‏الموجة الفيضانية.‌