الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقاتلَيْن رئيسيَيْن من «حماس» في غزة

8 قتلى جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

جانب من الدمار جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أسفرت غارات جوية إسرائيلية، اليوم الخميس، على جنوب لبنان عن مقتل ثمانية أشخاص.ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، «ارتكب العدو الاسرئيلي مجزرة بحق عائلة مدنية بعد استهدافها وهي تحاول النزوح من القرى المهددة إلى مكان آمن فجرا على أوتوستراد عدلون قرب صيدا بغارة من مسيرة، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم أطفال».

وأشارت إلى أن «مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية - صور، ما أدى إلى سقوط شهيدين»، لافتة إلى أن «غارة بصاروخين استهدفت فجراً، شقة داخل مبنى مؤلف من عدة طبقات في منطقة القياعه في صيدا قبالة جمعية الإسعاف الطبية تقطنها عائلة نازحة من الجنوب، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى عملت فرق الدفاع المدني والإسعاف على نقلهم إلى مستشفيات المدينة».

وتتواصل الهجمات شبه اليومية المتبادلة، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

وتجاوز عدد قتلى أحدث جولة من القتال بين إسرائيل و«حزب الله» حاجز 3000 قتيل، وجرى قبل الأسبوع الماضي تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل (نيسان)، لمدة 45 يوماً إضافية.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية من صفوفه الأربعاء إثر هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها «حزب الله» قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع مارس (آذار) إلى 23 جنديا بالإضافة إلى مدني واحد.

رجل وسط الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة صيدا في جنوب لبنان (رويترز)

وقال الجيش في بيان مقتضب «قُتلت الرقيبة روتيم ياناي البالغة 20 عاما، خلال عملية عسكرية في شمال إسرائيل».