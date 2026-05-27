الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقاتلَيْن رئيسيَيْن من «حماس» في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه استهدف اثنين من مقاتلي حركة «حماس» الرئيسيين في شمال قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي وقت سابق من الأربعاء، حمل عشرات الفلسطينيين جثمان محمد عودة، القائد الجديد لـ«كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، في جنازة بشوارع مدينة غزة.
وقُتل عودة على يد إسرائيل في إطار حملتها للقضاء على كبار قادة «حماس» على الرغم من وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عودة قُتل في عملية دقيقة في غزة، مساء الثلاثاء، وذلك بعد أكثر من أسبوع من مقتل سلفه، عز الدين الحداد، في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في قطاع غزة.