لاعبان غير دوليين في تشكيلة جنوب أفريقيا المونديالية

ضمت جنوب أفريقيا مدافعين اثنين لم يسبق لهما اللعب دولياً، هما أولويثو ماكانيا وبرادلي كروس، ضمن قائمتها النهائية لكأس العالم 2026، الأربعاء، كما اختير صانع اللعب ثيمبا زواني (36 عاماً) ضمن التشكيلة.

ولم تكن هناك مفاجآت تذكر من المدرب هوجو بروس، إذ تمسك إلى حد كبير باللاعبين الذين قادوا منتخب «الأولاد» للظهور الأول في النهائيات منذ 16 عاماً.

وتبدأ جنوب أفريقيا مشوارها بمواجهة المكسيك، إحدى الدول المستضيفة، في افتتاح البطولة يوم 11 يونيو (حزيران)، قبل ملاقاة جمهورية التشيك في أتلانتا (18 يونيو) وكوريا الجنوبية في مونتيري (24 يونيو) في المجموعة الأولى.

ويلعب المدافع ماكانيا (22 عاماً) لفيلادلفيا يونيون في الدوري الأميركي، بينما يلعب الظهير الأيسر كروس (25 عاماً)، الذي سبق له اللعب في أكاديمية نيوكاسل يونايتد، مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ولم يشارك اللاعبان في التصفيات، لكن الرغبة في تعزيز الخيارات الدفاعية دفعت لاختيارهما. كما انضم الظهير الأيسر الأساسي أوبري موديبا رغم غيابه عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد مع ماميلودي صنداونز بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وسيقود لايل فوستر مهاجم بيرنلي خط الهجوم، فيما يرى بروس أن خبرة زواني ومهارته في التحرك بالكرة عنصران حيويان للفريق، علماً بأن 19 لاعباً من أصل 26 يلعبون في الدوري المحلي.

وتمثل كأس العالم المحطة الأخيرة في مسيرة المدرب البلجيكي بروس (74 عاماً)، الذي أعلن بالفعل اعتزاله التدريب بعد البطولة.

واعتزل المدافع السابق اللعب الدولي بعد كأس العالم 1986 التي أقيمت أيضاً في المكسيك، حيث ساهم في حصول بلجيكا على المركز الرابع.

وقال بروس: «أعلم أن اللاعبين الذين تم استبعادهم سيكونون محبطين جداً الليلة. كانت هناك قرارات صعبة للغاية. آمل أن أكون قد اخترت الخيارات الصحيحة».

وشاركت جنوب أفريقيا في ثلاث نسخ سابقة من كأس العالم، بدءاً من 1998، ثم 2002، واستضافت البطولة في 2010، لكنها خرجت من دور المجموعات في جميع تلك المشاركات.