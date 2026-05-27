فولر يحث لاعبي ألمانيا على تجنب التصريحات السياسية في المونديال

حثّ رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني، لاعبي «دي مانشافت» على تجنب الإدلاء بتصريحات سياسية خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وفي حديثه من معسكر المنتخب الألماني لكأس العالم في شمال بافاريا، قال فولر إن اللاعبين ليسوا ملزمين بمنع أنفسهم من الكلام، لكنه شجعهم على إبقاء الرياضة والسياسة «مُنفصليَن إلى حد ما» خلال النهائيات.

وأوضح المهاجم الدولي السابق أنه لن تُعقد دورات تدريبية إعلامية مُتخصصة قبل العرس الكروي العالمي. وقال في معرض حديثه عن تصريحات اللاعبين السياسية: «إذا رغب أي لاعب في ذلك، فله أن يفعله قبل انطلاق البطولة».

وأضاف: «مع ذلك، إذا لم يحدث ذلك حتى الآن، فلا ينبغي أن يبدأ الآن».

وأعرب فولر (66 عاماً) عن أمله في أن يكون المنتخب الألماني قد استفاد من تجربته قبل أربع سنوات في قطر حين هيمنت نقاشات حظر الرموز السياسية على الاستعدادات للبطولة.

واستطرد قائلاً: «بالطبع، لن نشهد تكراراً لما حدث سابقاً، أي قيام اللاعبين والمسؤولين بشن حملات مختلفة أو إجراء مقابلات ونشر تقارير نقدية حول قضايا معينة قبل المباراة مباشرة».

وأوضح فولر أنه سيترك لوسائل الإعلام حرية تغطية القضايا السياسية: «أنتم (وسائل الإعلام) أحرار في ذلك. لن نفرض عليكم أي قيود».

وأشار الفائز بكأس العالم عام 1990، إلى أنه يرى أن مواقف الرياضيين السياسية لم يكن لها تأثير يُذكر، مستشهداً بمقاطعة الولايات المتحدة ودول أخرى لدورة الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980.

وقال: «نحن هنا للمشاركة في كأس العالم. هذا هو الأهم، فنحن نلعب كرة قدم وهدفنا هو إلهام الجماهير... وربما منحهم متنفساً من همومهم اليومية»، و«من الأفضل لنا أن نتطلع إلى كأس العالم الآن. فرغم كل الظروف غير المواتية التي قد تحيط به، علينا أن نسعى جاهدين لتقديم كرة قدم جميلة وجذابة، وأن نلهم الجماهير».

وختم قائلاً: «حتى في ذلك الوقت، خلال دورة الألعاب الأولمبية في ثمانينات القرن الماضي، عندما قرر الأميركيون، إلى جانب جميع الدول الغربية، عدم المشاركة في الألعاب، شعرت حينها أن ذلك كان قراراً خاطئاً».

وتواجه ألمانيا منتخب فنلندا في ماينتس الأحد في آخر مباراة ودية لها على أرضها استعداداً لكأس العالم.