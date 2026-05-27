البرازيل تستهل استعداداتها المونديالية وسط شكوك حول نيمار

  ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»
ما زال الغموض يكتنف إصابة النجم البرازيلي نيمار في ربلة الساق الأربعاء، وهو اليوم الأول من معسكر تدريب المنتخب البرازيلي استعداداً لمونديال 2026، حيث يسعى الـ«سيليساو» للفوز بلقبه العالمي السادس بعد 24 عاماً من آخر تتويج له.

ووصل نجم برشلونة السابق وبقية لاعبي المنتخب البرازيلي بطائرة هليكوبتر إلى مركز تدريب غرانجا كوماري في تيريسوبوليس، بالقرب من ريو دي جانيرو.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وصول جميع اللاعبين المتوقع انضمامهم الأربعاء. بقي ثلاثة فقط من أصل 26 لاعباً استدعاهم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أوروبا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في بودابست بين باريس سان جيرمان حامل اللقب وآرسنال، وهم ماركينيوس (سان جيرمان)، وغابريال ماغالهايس وغابريال مارتينيلي (آرسنال).

ويبدأ نيمار استعداداته مع الـ«سيليساو» بعد غيابه عن المباريات الأخيرة مع ناديه سانتوس بسبب إصابة في ربلة الساق.

وكغيره من اللاعبين، من المقرر أن يخضع لفحوصات طبية ابتداء من الأربعاء.

ولم يلعب المهاجم البالغ 34 عاماً والهداف التاريخي لمنتخب البرازيل الحائز على لقب كأس العالم خمس مرات، مع أصحاب القمصان الصفراء منذ إصابته الخطيرة في الركبة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

لذا، يُعدّ «ناي» موضع شكّ في مشاركته في المباراة الودية التي ستُقام الأحد ضد بنما، والتي سيودّع فيها المنتخب البرازيلي جماهيره على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.

وستخوض البرازيل ودية أخرى في السادس من يونيو (حزيران) ضد مصر في كليفلاند، قبل مباراتها الافتتاحية في كأس العالم ضد المغرب بعد خمسة أيام. تواجه لاحقاً هايتي في 19 يونيو واسكوتلندا في 24 منه ضمن المجموعة الثالثة.

من المرجح أن يختتم اثنان من أساطير الكرة مسيرتهما على أكبر مسرح رياضي في كأس العالم 2026، حيث يستطيع ميسي ورونالدو أخيراً تسليم الراية لجيل جديد.

لاعبان غير دوليين في تشكيلة جنوب أفريقيا المونديالية

ضمت جنوب أفريقيا مدافعين اثنين لم يسبق لهما اللعب دولياً، هما أولويثو ماكانيا وبرادلي كروس، ضمن قائمتها النهائية لكأس العالم 2026 الأربعاء.

فولر يحث لاعبي ألمانيا على تجنب التصريحات السياسية في المونديال

حثّ رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني، لاعبي «دي مانشافت» على تجنب الإدلاء بتصريحات سياسية خلال نهائيات كأس العالم 2026.

من هولندا إلى أميركا... 48 ساعة أنهت أزمة «سعود»

استغرقت أزمة اللاعب الدولي سعود عبد الحميد قرابة 48 ساعة لحلها نهائياً، وإلحاقه ببعثة الأخضر في أميركا، ما يكشف عن مرونة وسلاسة مذهلة في الإجراءات.

الادعاء في نيويورك ونيوجيرزي: استدعاء لـ«فيفا» في إطار تحقيق بشأن التذاكر

أعلن الادعاء العام في نيويورك ونيوجيرزي، الأربعاء، أنهما أصدرا أمر استدعاء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ممارسات متعلقة بالتذاكر.

دوري أبطال أوروبا: 22 ألف شرطي ينتشرون في فرنسا استعداداً للنهائي

ينتشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وآرسنال الإنجليزي السبت في بودابست، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز الأربعاء.

وكان فوز سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) العام الماضي في المباراة النهائية لأهم مسابقة أوروبية للأندية، قد شهد أعمال عنف، ولا سيما في جادة الشانزيليزيه ومحيط ملعب «بارك دي برانس»، حيث نُقلت المباراة على شاشات عملاقة.

وأوضح نونيز لموقع «بروت» الإخباري أن من أصل 22 ألف عنصر سيؤمّنون مباراة السبت، سيكون 8 آلاف منهم في العاصمة الفرنسية.

وشهد العام الماضي أيضاً عملية أمنية واسعة، حيث جرى نشر 5400 شرطي في منطقة باريس الكبرى. وتم تسجيل 563 حالة توقيف في فرنسا تلك الليلة، بينها 491 في باريس، كما أُوقف 79 شخصاً إضافياً في المساء التالي.

ويواجه سان جيرمان، المتوّج بلقبه الخامس توالياً في الدوري المحلي في وقت سابق من هذا الشهر، بطل إنجلترا آرسنال على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست.

«رولان غاروس»: ديوكوفيتش يدعو لتأخير المباريات بسبب الحرّ

اقترح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً سابقاً، تأخير مواعيد مباريات بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لمواجهة موجة الحر في باريس.

وواصل ديوكوفيتش مسعاه الأخير للفوز بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى بفوزه على الفرنسي فالنتان روييه 6-3 و6-2 و6-7 (7-9) و6-3 في الدور الثاني الأربعاء.

لكن المصنف الرابع عالمياً حالياً أقرّ بأن المباراة أقيمت «في ظروف (جويّة) صعبة جداً».

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة الفرنسية، قال ديوكوفيتش للصحافيين: «بصراحة، في بطولات الغراند سلام لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة عموماً، لأن لدينا عدداً كبيراً من الملاعب. لدينا إضاءة. كما تعلمون، لا توجد مشكلة. لديكم ملاعب كبيرة. يمكنكم إقامة المباريات، ويمكنكم إعادة جدولتها على ملاعب أخرى مع بقاء الجمهور في المدرجات وكل شيء».

وأضاف: «على سبيل المثال، في أوماغ في كرواتيا تبدأ المباريات في وقت متأخر بعد الظهر، في الخامسة مساء أو نحو ذلك، وتستمر حتى وقت متأخر من الليل».

وسأل الصربي: «هل من المثالي أن تمتد بعد منتصف الليل؟ لا، ليس كذلك. لكن إذا كانت هناك أيام تشهد حرارة وظروفاً قاسية، فربما يكون هذا أمراً يستحق التفكير».

ويتحمل المشجعون واللاعبون والعاملون موجة الحر الشديدة التي اجتاحت غرب أوروبا وخيّمت على رولان غاروس.

وسجلت فرنسا رقماً قياسياً لدرجات الحرارة في مايو (أيار) في ما وصفته هيئة «ميتيو فرانس» بأنه «موجة حر ملحوظة بتوقيتها المبكر وطول مدتها».

وأفاد ميشال فرانكو دوران، مسؤول الإطفاء والسلامة، «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن مسعفي رولان غاروس قدموا الإسعافات لـ25 شخصاً الاثنين الماضي.

لكن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب قال إنه لم يسبق أن توقفت أي مباراة في بطولة رولان غاروس بسبب الحر الشديد، لكن اللعب سيُعلّق على جميع الملاعب التي يسجّل فيها أحد مقياسي «الكرة الرطبة» المعتمدين لديهم حرارة تبلغ 32.2 درجة مئوية.

ويُعد مؤشر «درجة حرارة الكرة الرطبة العالمية» مقياساً لمدى قدرة جسم الإنسان على تبريد نفسه في ظل الحرارة والرطوبة والتعرض لأشعة الشمس والرياح. وعندما تكون نسبة الرطوبة أقل من 100 في المائة، يعطي هذا المؤشر قراءة أقل من ميزان الحرارة التقليدي.

لاعبو رايو يتحسرون على الفرص الضائعة في النهائي الأوروبي

اعتذر لاعبو رايو فايكانو المحبطون للجماهير بعد أن باءت محاولتهم للفوز بأول لقب أوروبي للفريق بالفشل، بخسارتهم 1-صفر أمام كريستال بالاس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم أمس الأربعاء.

وكاد الفريق القادم من مدريد أن يحقق انتصاراً تاريخيا في لايبزيغ، قبل أن يخسر بفارق ضئيل، وانهمرت دموع لاعب خط الوسط إيسي بالازون على الرغم مسيرة الفريق القارية الرائعة.

وقال بالازون لقناة «موفيستار بلس» الإسبانية: «لم نتمكن من تحقيق الفوز. سنعود أقوى العام المقبل ونسعد هؤلاء الأشخاص الذين ضحوا بأموال طائلة ليكونوا هنا. لم نتمكن من إنهاء الهجمات، وعلينا تقبل الهزيمة».

وبقي مشجعو رايو الذين سافروا إلى لايبزيغ في المدرجات بعد صفارة النهاية لتحية لاعبيهم الذين وقفوا محبطين على أرض الملعب.

وقال قائد رايو أوسكار فالنتين إن أسلوب بالاس البدني صعب من مهمة فريقه في فرض سيطرته. وأضاف فالنتين: «بذل الفريق قصارى جهده، لكننا لم نشعر بالراحة أبداً. كانوا أقوياء بدنياً وشرسين للغاية. الوصول إلى النهائي إنجاز عظيم، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن الفوز كان في متناول أيدينا. لا أجد الكلمات المناسبة لهؤلاء المشجعين».

وحث لاعب خط الوسط المخضرم أوسكار تريخو الفريق على أن يفخر بوصوله غير المتوقع إلى النهائي، على الرغم من خيبة الأمل. وقال: «الأمر مؤلم للغاية لأن الفريق بذل كل ما في وسعه. نشعر بالأسى أكثر تجاه المشجعين. لقد أنفقوا كل أموالهم على هذه الرحلة، ومن المؤسف أننا لم نتمكن من الفوز بالكأس».

