ترمب يدرس إمكانية حضور نهائي دوري «إن بي إيه»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه يدرس إمكانية حضور إحدى مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» بعد أسبوعين، في ملعب ماديسون سكوير غاردن، معقل نيويورك نيكس، الذي بلغ النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1999.

وكان نيكس، الذي لم يفز باللقب منذ عام 1973، قد اكتسح كليفلاند كافالييرز بنتيجة 4-0 الاثنين، وسيواجه في الدور النهائي إما أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، أو سان أنتونيو سبيرز بقيادة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

ويتقدم ثاندر في سلسلة نهائيات المنطقة الغربية بنتيجة 3-2، وسيحظى بفرصة الحسم الخميس في سان أنتونيو خلال المباراة السادسة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أوضح ترمب أنه «تلقى دعوة» لحضور مباراة لفريق نيكس. وكان قد خطط للذهاب إلى نيويورك الأربعاء لو اضطر الأخير لخوض المباراة الخامسة ضد كليفلاند، لكن «السلسلة انتهت بسرعة كبيرة».

وأشار إلى أنه يفكر في حضور إحدى مباريات نهائي الدوري على ملعب «ماديسون سكوير غاردن»، بعد تلقيه دعوة من مالك الفريق جيمس دولان.

وتنطلق سلسلة النهائي في 3 يونيو (حزيران) على أرض فريق المنطقة الغربية. ويستضيف نيكس المباراتين الثالثة والرابعة يومي 8 و10 يونيو، وربما المباراة السادسة في 16 منه في حال اقتضت الحاجة.

وتربط الرئيس ترمب، المعروف بشغفه بكرة القدم الأميركية «إن إف إل» أو فنون القتال المختلطة «إم إم إيه»، علاقة معقدة مع رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة التي اتهمها عام 2020 بالتحول إلى «منظمة سياسية» بعد تأجيل عدة مباريات ردّاً على حادثة إطلاق النار من قبل الشرطة على الشاب الأميركي من أصل أفريقي جاكوب بلايك.

وكان «غولدن ستايت ووريرز» قد أبدى تحفظات بشأن زيارة ترمب بعد فوزه بالبطولة عام 2017، كما جرت العادة.

وصرّح الرئيس الجمهوري آنذاك، الذي كان في ولايته الأولى، بأنه سحب الدعوة، كما فعل مجدداً عام 2018 بعد فوزهم باللقب الثاني.