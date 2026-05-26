يوم دامٍ في غزة... مقتل 9 فلسطينيين والعصابات تهاجم وسط القطاع

شهد قطاع غزة يوماً دامياً، الثلاثاء، إذ أسفرت غارات إسرائيلية في مواقع متفرقة عن مقتل 9 فلسطينيين، بينهم 4 قتلوا إثر هجوم بطائرة مسيّرة لإسناد عناصر عصابات مسلحة مدعومة من إسرائيل كانت تهاجم منازل للغزيين شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

ووقع هجوم العصابات المسلحة في منطقة مسجد المصدر، وتقع غرب الخط الأصفر بنحو 250 متراً، بعد تسلل عناصرها لمنازل السكان في تلك المنطقة، و«تفتيشها والتحقيق مع بعض السكان، واختطاف 3 شبان». كما أفاد مصدر ميداني من «حماس» لـ«الشرق الأوسط».

ومنذ الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يفصل خط افتراضي يعرف باسم «الخط الأصفر» بين مناطق تسيطر عليها الحركة (غرب الخط) وأخرى ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي (شرق الخط) والعصابات الفلسطينية المسلحة الموالية له.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

ووفقاً للمصدر، فإن السكان حاولوا التصدي لعناصر العصابة المسلحة التي يقودها ضابط الأمن الفلسطيني السابق، شوقي أبو نصيرة، فيما أطلق اثنان من نشطاء «حماس» النار باتجاه المهاجمين، مشيراً إلى اندلاع اشتباكات لوقت قصير، وتدخلت مسيّرات إسرائيلية وأطلقت صاروخاً أدى لمقتل 4 فلسطينيين، بينهم ناشطان من «حماس»، واثنان من المدنيين.

وأصيب في القصف الإسرائيلي ما لا يقل عن 6 فلسطينيين آخرين بجروح متفاوتة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وتشير إحصاءات مسؤولي الصحة في غزة إلى أن نحو 900 فلسطيني قتلوا في غارات إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

مقتل مُختطَف بعد تعذيبه

وبين المصدر أن أحد المختطفين الثلاثة الذين استهدفتهم العصابات، تعرض لتعذيب شديد من قبل الخاطفين الذين استجوبوه ميدانياً، قبل أن يلقوا جثته في المكان وينسحبوا.

وأظهرت صور التقطها صحافيون لجثمان القتيل داخل مستشفى شهداء الأقصى آثار تعذيب، وبدا أنه تعرض للإعدام بطلق ناري في الرأس وآخر في الصدر، بينما وُجدت آثار حبل كان مقيداً به.

وفي أعقاب انسحاب عناصر العصابة المسلحة، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية من طراز «أباتشي» صاروخاً اتجاه منزل عائلة البشيتي الذي تم داخله التحقيق مع المختطف قبل قتله وهو من أفراد العائلة نفسها، وينتمي لحركة «حماس»، وهو القتيل الثاني من العائلة في الحدث ذاته.

مشيعون يصلون على جثامين فلسطينيين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي وسط غزة الثلاثاء (أ.ب)

وتعرضت المنطقة ذاتها في الأيام الأخيرة لسلسلة عمليات هجومية من العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً، كما أحرقت في أبريل (نيسان) الماضي، بعض المنازل بهدف إجبار السكان على إخلائها لتعزيز توسيع إسرائيل لمناطق نفوذها التي باتت تتجاوز 60 في المائة من مساحة القطاع.

هجوم متزامن

وتزامناً مع هجوم المغازي، وقع حدث آخر في منطقة دوار موزة جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي تتمركز فيها عصابة ضابط الأمن الفلسطيني السابق حسام الأسطل.

وأكد شهود عيان أن انفجارات واشتباكات سمعت في تلك المنطقة، بعد أن تقدم أفراد تلك العصابة المسلحة في مناطق شمال الخط الأصفر، حيث فوجئوا بهجوم من قبل عناصر مسلحة تتبع لحركة «حماس».

وأعلنت قوة «رادع» التابعة لأمن «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، أنها هاجمت مركبة تتبع تلك العصابة عقب اجتيازها الخط الأصفر ما تسبب باحتراق المركبة وتحقيق إصابات فيها.

وقال مصدر ميداني من أحد الفصائل المسلحة في خان يونس لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم استهداف المركبة بقذيفة مضادة للدروع، وإطلاق النار عليها بشكل مباشر، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى بشكل مؤكد في صفوف عناصر تلك العصابة.

وأكد المصدر وجود قرار لدى الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بالتصدي لتلك العصابات ومواجهتها بكل قوة.

وفي العشرين من أبريل (نيسان) الماضي، تعرض عناصر من عصابة الأسطل لهجوم مماثل بعد تقدمهم لمناطق دوار أبو حميد وسط خان يونس في عملية وصفت حينها بالجريئة، قبل أن تتفاجأ بكمين تعرضت له باستخدام القذائف المضادة وإطلاق نار من قناصة ومن أسلحة خفيفة.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم، الذي وقع صباح الثلاثاء، تعرضت مركبة فلسطينية لهجوم من طائرة مسيّرة إسرائيلية وسط خان يونس، ما أدى لمقتل اثنين، أحدهما ناشط في «حماس»، وهما يعملان في مجال العمل الإنساني.

عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون حطام سيارة في خان يونس جنوب غزة بعد استهدافها بغارة إسرائيلية الثلاثاء (إ.ب.أ)

وفي جميع هجمات العصابات المسلحة التي شهدها قطاع غزة، يتكرر نمط التدخل الإسرائيلي لتوفير غطاء نيراني لانسحاب العناصر من مناطق سيطرة «حماس» بعد الاشتباك مع عناصر الأخيرة، وخاصةً في حالة وقوع قتلى وجرحى في صفوف العصابات.

ولا يعرف ما إذا كانت إسرائيل هي من تسير المسيّرات الصغيرة المسماة «كواد كابتر» التي تحمل قنابل وصواريخ صغيرة، لاستهداف عناصر «حماس»، إذ كانت مصادر قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، عن نتائج تحقيقات أجرتها مع أفراد من العصابات المسلحة بعد القبض عليهم وأظهرت أنهم تلقوا تدريباً من قبل الجيش الإسرائيلي على استخدام الطائرات المسيّرة بهدف استهداف عناصر الفصائل الفلسطينية.