مسعفون: قصف إسرائيلي يقتل طفلة وامرأة في غزة

أفاد ‌مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، ​مما أسفر عن مقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر ست سنوات، وإصابة 17 آخرين، بينهم أطفال.

وقال مسعفون إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم يضم عائلات نازحة في منطقة المواصي بخان يونس، جنوب القطاع، أسفرت عن مقتل ‌منة الله أبو لبدة (ست ‌سنوات) وامرأة تبلغ ​من ‌العمر (31 ​عاماً) تدعى حنان محمود.

وقال شهود، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن الهجوم نفذته طائرتان هليكوبتر. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد.

وفشل وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، مع ‌وصول إسرائيل ‌وحركة «حماس» إلى طريق ​مسدود في المحادثات ‌غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من ‌الاتفاق، التي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وترك وقف إطلاق النار إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف غزة، بينما تسيطر «حماس» ‌على شريط ضيق من الأراضي على طول الساحل.

وقتل نحو 900 فلسطيني في غارات إسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقاً لأرقام صادرة عن مسؤولي الصحة في غزة. ولا تميز الأرقام بين المقاتلين والمدنيين. وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة جنود إسرائيليين قتلوا على يد مسلحين خلال الفترة ذاتها.

ولا تكشف «حماس» عن أرقام القتلى والمصابين بين عناصرها. وتقول إسرائيل إن غاراتها بعد وقف إطلاق النار ​تهدف إلى منع ​الهجمات أو منع الاقتراب من خط الهدنة مع «حماس».