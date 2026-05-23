«حماس» تتهم إسرائيل بالتنصل من تفاهمات التهدئة

اتهمت حركة «حماس»، اليوم السبت، إسرائيل، بخرق التفاهمات والاتفاقات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرةً أن العمليات العسكرية الأخيرة تمثل انقلاباً واضحاً على ما تم التوصل إليه برعاية الوسطاء.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، في بيان، إن القصف الذي استهدف منازل سكنية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية وما رافقه من نزوح للسكان يشكل تصعيداً جديداً، ويتعارض مع التفاهمات المبرمة.

وأضاف أن الاتفاقات نصت على انسحاب القوات الإسرائيلية وعدم اتخاذ إجراءات أو فرض وقائع جديدة على الأرض، متهماً إسرائيل بمواصلة القصف والتدمير والتوغل في مناطق مأهولة. ورأى أن ما يجري يتجاوز كونه خروقاً محدودة، ويمثل استمراراً للعمليات العسكرية والإجراءات التي تطال سكان القطاع.

ودعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية للاتفاقات إلى التدخل العاجل من أجل وقف الانتهاكات، والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب التفاهمات القائمة.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» بشأن المسؤولية عن الخروق الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبينما تؤكد «حماس» أن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة بالانسحاب ورفع القيود عن القطاع، تتهم إسرائيل الحركة بعدم الوفاء بالتزامات أمنية منصوص عليها في التفاهمات.

وتثير الخروق المتبادلة مخاوف من تعثر مسار التهدئة الذي ترعاه أطراف إقليمية ودولية منذ التوصل إلى الاتفاق، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

إلى ذلك، قالت المديرية ​العامة لشرطة غزة اليوم السبت، إن خمسة ‌من ‌ضباط ​وعناصر ‌الشرطة ⁠قتلوا ​وآخرين أصيبوا بجروح ⁠مختلفة جراء قصف إسرائيلي بصاروخين ⁠على ‌الأقل استهدف ‌موقعا للشرطة ​في ‌منطقة ‌التوام قرب حي الشيخ ‌رضوان شمال قطاع غزة.

ولم ⁠يصدر تعليق ⁠بعد من الجيش الإسرائيلي.