سوريا: عودة 1300 عائلة من أهالي مدينة عفرين النازحين في الحسكة

أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس انطلاق قافلة جديدة من مدينة القامشلي تقل أهالي مدينة عفرين النازحين في محافظة الحسكة باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.
وقالت مديرية إعلام الحسكة، في بيان صحافي اليوم، إن القافلة تضم نحو 1300 عائلة، وذلك ضمن عمليات العودة المستمرة التي يشرف عليها الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) الماضي مع قوات «قسد»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأشارت المديرية إلى أن تسيير القافلة جرى بإشراف الفريق الرئاسي وقيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب وبمرافقة فرق الدفاع المدني.
ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع «قسد» أحمد الهلالي قوله في تصريح أمس الأربعاء، إنه لم يعد هناك أي إجراءات أمنية استثنائية مرتبطة بعودة أهالي عفرين، وبات بإمكان من تبقى منهم العودة في الوقت الذي يختارونه.
وأشارت القناة إلى أنه وصلت إلى مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، منذ يومين أول دفعة من الأهالي العائدين القادمين من مدينة عين العرب كوباني تضم قرابة 600 عائلة.