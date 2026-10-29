التحالف: تدمير 3 «باليستيات» باتجاه الرياض والشرقية و«كروز» نحو الغربية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية وكروز واحد أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية.
وأفاد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت صاروخين باليستيين نحو الرياض، وواحداً بالمنطقة الشرقية، الخميس، وصاروخاً مجنَّحاً «كروز» باتجاه المنطقة الغربية، فجر الجمعة.
وباشر الدفاع المدني سقوط شظايا الصاروخين بعد اعتراضهما وتدميرهما في الرياض، ما نتج عنه إصابة بسيطة لمواطن، وأضرار مادية في منزل ومركبة، مضيفاً أنه نفَّذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
كان الدفاع المدني أطلق الإنذار المبكر في الرياض ونجران والخرج والشرقية للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق. كما أكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر.