الدفاعات السعودية تعترض صاروخ كروز باتجاه خميس مشيط وتدمّر باليستياً ومسيّرتين بالرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط.
وكان المالكي قد أعلن، في وقت سابق، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض.
التحالف:اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض. pic.twitter.com/r8JvjR42Ha
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 24, 2026
من جهة أخرى، أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض استئناف عملياته التشغيلية جزئياً بدءاً من اليوم، حيث خصَّص الصالتين رقم (1) للرحلات الداخلية، و(2) للدولية للناقلات الوطنية.