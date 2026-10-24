التحالف: تدمير باليستي باتجاه الرياض ومسيّرة في المنطقة الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، صباح اليوم (السبت)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، كما أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.
التحالف:اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/NAbJLU2UNY
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 24, 2026
كما أعلن الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم، زوال الخطر عن الرياض ونجران ووادي الدواسر عقب وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.