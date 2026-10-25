فرستابن ينصح أنتونيلي بالاستمتاع بمشواره هذا الموسم والاحتفال

نصح ماكس فرستابن الإيطالي كيمي أنتونيلي بأن يستمتع بمشواره ويستعد للاحتفال إذ يقف سائق «مرسيدس» على أعتاب أن يصبح أصغر بطل في تاريخ بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

وسينطلق أنتونيلي (20 عاماً) أولاً في سباق جائزة أميركا الكبرى اليوم الأحد وبإمكانه حسم اللقب قبل خمس جولات من نهاية الموسم، بحسب الجدول الحالي الذي يتضمن سباقات في الشرق الأوسط، على حلبة أوستن إذا فاز وصبت النتائج الأخرى في صالحه.

وسيكون فرستابن سائق «رد بول» والمتوج باللقب أربع مرات بجانب أنتونيلي في الصف الأمامي وسينافس من أجل تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد سباقي ماليزيا وسنغافورة.

ولن يجعل السائق الهولندي المهمة سهلة على أنتونيلي، لكنه أقر أيضاً بأن المعركة الرئيسية انتهت.

وقال بينما كان يجلس بجانب أنتونيلي في مؤتمر صحافي عقب التجارب التأهيلية: «إنه يعرف ما يفعله لذا عليه فقط أن يحاول الفوز بالسباق. إذا لم يتحقق (اللقب) هنا، فسيتحقق مطلع الأسبوع المقبل. وإذا لم يتحقق مطلع الأسبوع المقبل، فسيتحقق في الأسبوع الذي يليه».

وأضاف: «أعتقد أنه كان موسماً رائعاً للغاية، لذا عليك أيضاً محاولة الاستمتاع بهذا المشوار الذي عشته خلال الأشهر القليلة الماضية».

وتابع: «في مرحلة ما، بالطبع، سيصبح الأمر رسمياً، وعندها يمكنك على الأرجح الاحتفال قليلاً».

وقال فرستابن إن أنتونيلي، الذي يتفوق بفارق 102 نقطة على زميله في الفريق وأقرب منافسيه جورج راسل، يستحق كل النجاح الذي يحققه.

وأوضح «إن أداءه ثابت للغاية ويقدم مستوى رائعاً في اللحظات الحاسمة وبمجرد أن يصبح لقب بطل العالم رسمياً سيكون بالتأكيد فائزاً مستحقاً».

وقال أنتونيلي إن مطلع الأسبوع كان مختلفاً بالفعل مع وصوله إلى «النقطة الحاسمة» الأولى في البطولة لكن الهدف ظل كما هو.

وأضاف: «لا يزال علينا خوض السباق غداً (اليوم)، ولا يزال علينا محاولة الفوز، وبعد ذلك، بالطبع، سنرى ما سيحدث. لكن نعم، أشعر أني أستطيع الاستمتاع بالأمر أكثر قليلاً لأني، كما هو واضح، في وضع جيد جداً».

وأضاف السائق الإيطالي أن أكبر إنجاز حققه في الوقت الحالي، في يوم عاصف شهد رياحاً خلفية، كان الحفاظ على سيارته ضمن حدود الحلبة.

ووقع أنتونيلي مراراً في مخالفات من المراقبين وأثار غضب رئيس فريقه توتو فولف بسبب تجاوزاته لحدود المسار المسموحة هذا الموسم.

وقال لقناة «سكاي سبورتس» التلفزيونية: «كان أحد العوامل الرئيسية هو عدم تجاوز حدود المسار. كان ذلك جيداً جداً بالنسبة لي لأني خضت بضع سباقات تجاوزت فيها حدود المسار في لحظات حاسمة مما وضعني في موقف سيئ وتحت ضغط أكبر. لذا لم يكن ذلك مثالياً».