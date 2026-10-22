التحالف يدمّر باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض ومسيّرتين باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (الجمعة)، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، وطائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.
التحالف:اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. pic.twitter.com/5UCPzCZknR
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 22, 2026
وكان التحالف قد أعلن، الخميس، تدمير صاروخ باليستي باتجاه نجران، و9 طائرات مسيّرة استهدفت المنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة.