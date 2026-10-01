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العالم العربي الخليج

الحوثيون يستهدفون محطة تزوّد المسجد النبوي بالكهرباء

«التعاون الخليجي» عدَّ الهجوم استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين

الهجوم الإرهابي الحوثي استهدف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي (واس)
الهجوم الإرهابي الحوثي استهدف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي (واس)
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الحوثيون يستهدفون محطة تزوّد المسجد النبوي بالكهرباء

الهجوم الإرهابي الحوثي استهدف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي (واس)
الهجوم الإرهابي الحوثي استهدف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي (واس)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع هجوم إرهابي عند الساعة 5:11، فجر الثلاثاء، على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، مضيفاً أن نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة أثبتت تورط ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ له عبر المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، في بيان، الخميس، أن هذا العمل الإرهابي الجبان استهدف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي، مشيراً إلى تسبّبه في خروج مُحوّل عن الخدمة دون تأثر الشبكة.

وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الهجوم يأتي امتداداً لنهج هذه الميليشيا المتطرفة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين، واستمرار تعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشدَّد اللواء المالكي على استمرار التحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بردع الميليشيا الحوثية الإرهابية؛ بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين يقصدهما ملايين المسلمين سنوياً من حول العالم.

وأدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمحطة التي تزوّد المسجد النبوي بالطاقة الكهربائية، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ولسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

تضامن كامل

أعربت الدول والمنظمات، في بيانات، عن رفضها القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة والجبانة التي تستهدف الأعيان المدنية، مشددة على التضامن الكامل مع المملكة، ودعمها في كل ما من شأنه صون سيادتها وأمنها واستقرارها ومقدّراتها مواطنيها والمُقيمين فيها.

بقايا حطام المسيّرة المستخدمة في الهجوم الإرهابي على المدينة المنورة (واس)

وأكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن هذا الهجوم الإرهابي تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويعدّ استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، وتمادياً خطيراً في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.

وقال الأمين العام إن هذا الاعتداء الحوثي يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزناً للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، مشدداً على أن أمن السعودية ومقدساتها جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج، وأي تهديد لها هو تهديد لأمن دول المجلس كافة.

وجدَّد البديوي، في بيان، التأكيد على وقوف دول الخليج التام والثابت مع السعودية، وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدساتها، ودعمها كل إجراءاتها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين عليها وضيوف الرحمن.

وندَّد الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، بالنهجِ الإرهابيِّ لجماعة الحوثي، وما تقوم به من هجماتٍ تمسّ حُرمة المقدّسات، وعدداً من الأعيان المدنية، في انتهاكٍ سافرٍ لقيَم الدين، وأبسط المبادئ الإنسانية، وما تعكسه أفعالُهم من نهجٍ إرهابيٍّ ينتهك الحرماتِ الدينية والمشاعر الإيمانيّة والإنسانية.

وأضاف العيسى أن هذه الفئة الضالة تنتحل بجرائمها الإرهابية المتتالية، بل الخيانة للدِّين والمسلمين وتنكُّب هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مُجدِّداً - باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية والشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّتها - التأكيد على التضامن الكامل مع السعودية في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ لردع إرهابِ المعتدين، وصونِ حُرمة المقدسات وأرواح المسلمين.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن استهداف الأعيان والمرافق الحيوية في المدينة المنورة يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً لحرمة الأماكن المقدسّة وكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مُشدِّدة على تضامنها الكامل مع السعودية في إجراءاتها لحماية أراضيها وصون أمنها واستقرارها، والذود عن المقدسات الإسلامية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

العمل الإرهابي الحوثي تسبّب في خروج مُحوَّل عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية (واس)

أعمال إجرامية

أدانت «رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين» استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدةً أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداءً سافراً على حرمة البقاع المقدسة، وانتهاكاً صارخاً لتعاليم الإسلام التي حرّمت العدوان والإفساد في الأرض، وأوجبت تعظيم المقدسات وصيانة أمنها.

وشدَّدت الرئاسة على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات جريمة محرّمة شرعاً، ومستنكرة إنسانياً، ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية، مبيِّنة أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن السعودية واستقرارها، ولن تزيدها قيادةً وشعباً إلا ثباتاً وعزيمةً في حماية مقدساتها، وصون أمن الحرمين الشريفين، والتصدي لكل ما يستهدف أمن الوطن وسلامة قاصديه.

وعدّت وزارة الخارجية البحرينية هذا الاعتداء خرقاً سافراً للقيم الدينية والأعراف الأخلاقية، وتصعيداً خطيراً يأتي في سياق الاستهداف المتكرر للحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وأشارت البحرين إلى حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس المكفول بموجب المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، منوهة بما تحظى به من مكانة دينية راسخة في وجدان العالمين العربي والإسلامي بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين.

وجدَّدت المنامة دعوة مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية والمقدسات الدينية، وتروّع ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين والمدنيين الآمنين، ومحاسبة مرتكبيها.

كما دعت «الخارجية» البحرينية مجلس الأمن إلى ضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم «2216» لعام 2015، والقرار رقم «2817» لعام 2026 وما تضمنه من مطالبة بوقف دعم الوكلاء؛ بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

خصوصية دينية

وينطلق الاستنكار الواسع للاعتداءات الحوثية الإرهابية على المقدسات، التي تتمتّع بخصوصية لدى ملياري مسلم حول العالم، من واجب ديني، حيث تحظى المساجد من منظور الشريعة بحرمةٍ كفلتها النصوص الصريحة التي أوجبت صيانتها، وحظرت التعرض لها أو تحويلها إلى ساحات صراع في حالات السلم والحرب على حدٍّ سواء.

نتائج التحقيق والاستدلال أثبتت تورط ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ للهجوم (واس)

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ندَّد بمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة؛ لما يمثله هذا الجُرم المشين من انتهاك لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، الذين تتجه أفئدتهم إليها خمس مرات في اليوم.

وقدّر الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة، الأسبوع الماضي، دور القطاعات العسكرية والأمنية السعودية وأبطالها البواسل في الدفاع عن الوطن، والتصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أرض البلاد.

ويعكس تجرؤ الميليشيا الإرهابية، المدعومة من إيران، على استهداف المقدسات أنها أداة وظيفية لخدمة أجندات إقليمية تستهدف زعزعة أمن المنطقة، متجاوزة الثوابت الشرعية والقِيم الإسلامية، مما يكشف عن معاداتها الصريحة للإسلام واستخدامها الغطاء الديني أداةً للتضليل السياسي والتغطية على انتهاكاتها بحق الأعيان المدنية ودُور العبادة.

ووصف مفتي عام السعودية الشيخ الدكتور صالح الفوزان، في بيان، الأسبوع الماضي، جماعة الحوثي بـ«عصابة الشر، ودسيسة الأعداء»، مؤكداً أنها «قامت على فساد في العقيدة والمنهج، فخرجت على ولاة أمرها، في فتن متتابعة طوال سنوات كثيرة، حتى فرَّقت البلاد والعباد».

وأضاف الشيخ الفوزان مخاطباً قوات التحالف: «اعلموا أنكم تقاتلون عدواً (الحوثيين)، قد أفسد في البلاد، وفرَّق العباد، وخرج على ولاة أمره، ورام شراً بمقدسات المسلمين، ولكنّ اللّه تعالى لهم بالمرصاد»، سائلاً المولى أن يحفظ السعودية واليمن من كل شر، ويمد المرابطين بعونه، ويقطع دابر الميليشيا، ومن يساعدهم ويشايعهم.

وقال مفتي السعودية، في كلمة له مع افتتاح «المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية»، الأحد الماضي، إن ميليشيا الحوثي من الجماعات الضالة المضلة التي تستهدف وحدة الأوطان، وتتبنى العدوان، وتشيع الفساد والخراب في البلدان، موضحاً أنها خرجت على ولاة الأمر في بلادها، واستباحت دماء المسلمين، وتجرأت على مقدساتهم.

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اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
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تدمير باليستيين و4 «مسيَّرات» حوثية جنوب السعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في خميس مشيط وجازان (جنوب السعودية)، و4 طائرات مسيّرة في خميس مشيط.

وأكد اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، في منشور على منصة «إكس»، الخميس، الاستمرار في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية.كان التحالف أفاد في وقت سابق، الخميس، باستهداف ميليشيا الحوثية محطة طيبة التي تزوّد المسجد النبوي في المدينة المنورة بالطاقة الكهربائية، وذلك بهجوم نفّذته بمسيّرة، فجر الثلاثاء.

وأوضح اللواء المالكي، في بيان، أن «هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أحد الأعيان المدنية تسبّب في خروج مُحوّل عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية».

وأضاف المتحدث أن الهجوم يأتي امتداداً لنهج هذه الميليشيات المتطرفة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين، واستمرار تعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وذكر الدفاع المدني السعودي أنه باشر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على مواقع سكنية، نتج عنه أضرار مادية في عدة مبانٍ ومركبات، مؤكداً تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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أخبار السعودية الحوثيين السعودية
العالم العربي الخليج

السعودية: قائد «فلاي دبي» ومساعده غادرا إلى الإمارات برفقة فريق أمني

طائرة من طراز «بوينغ 737 - 8 ماكس» تابعة لشركة «فلاي دبي» (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 - 8 ماكس» تابعة لشركة «فلاي دبي» (رويترز)
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السعودية: قائد «فلاي دبي» ومساعده غادرا إلى الإمارات برفقة فريق أمني

طائرة من طراز «بوينغ 737 - 8 ماكس» تابعة لشركة «فلاي دبي» (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 - 8 ماكس» تابعة لشركة «فلاي دبي» (رويترز)

أفادت وزارة الداخلية السعودية بأن التحقيقات الأولية لحادثة «فلاي دبي»، التي قامت بها الجهات المختصة في المملكة بمشاركة فريق أمني من الإمارات، أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، مما نتج عنه تعرضهما لإصابات متفرقة.

وذكر مصدر مسؤول بالوزارة، في بيان، الخميس، أن الجهات المختصة في السعودية باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة التي أُعلنت على رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، ومنحتها التصريح بالهبوط اضطرارياً في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك يوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 9:45 صباحاً وعلى متنها 174 راكباً، إضافةً إلى طاقم الرحلة المكون من 8 أفراد، وقُدمت لهم جميعاً الرعاية اللازمة، مبيناً أن جميع الركاب أكملوا رحلتهم في تمام الساعة 5:40 مساءً بطائرة بديلة عبر خطوط «فلاي دبي»

وأضاف البيان أن طاقم الرحلة عاد إلى مدينة دبي عبر طائرة أخرى للخطوط نفسها، عدا قائد الطائرة ومساعده اللذين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بناءً على تقييم حالتهما الصحية.

وأكد المصدر أن قائد الطائرة ومساعده غادرا السعودية متجهين إلى أبوظبي صباح الخميس، بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي، بعد تحسن حالتهما الصحية وسماح الفريق الطبي لهما.

وشدّد البيان على أن السعودية تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية، وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية، لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية وجاهزية منظومتي الطيران والأمن في البلاد، وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الاستثنائية.

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العالم العربي الخليج

خالد بن سلمان يناقش أمن المنطقة مع هيغسيث وفوترين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
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خالد بن سلمان يناقش أمن المنطقة مع هيغسيث وفوترين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)

ناقش الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين، الجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة.

واستعرض الأمير خالد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع هيغسيث، الخميس، الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأميركية.

وبحث الوزيران تنسيق جهود البلدين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض وزير الدفاع السعودي، في اتصالٍ هاتفي آخر مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الدفاعي.

وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه المنطقة والمساعي المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

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