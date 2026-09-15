السجن 5 سنوات لمتهم أيَّد الاعتداءات الإيرانية على البحرين

السجن 5 سنوات لمتهم أيَّد الاعتداءات الإيرانية على البحرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5318575-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
السجن 5 سنوات لمتهم أيَّد الاعتداءات الإيرانية على البحرين
النيابة العامة في البحرين (النيابة العامة)
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، حكماً بسجن متهم لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفي دينار بحريني (5313 دولاراً أميركياً)، بعد إدانته بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة، وذلك على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة قضت، إلى جانب عقوبة السجن والغرامة، بمصادرة المضبوطات، مشيراً إلى أن القضية تعود إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تنطوي على تأييد وتحبيذ للاعتداءات الإيرانية على البحرين.
وأوضحت النيابة أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية القائم على الحساب، قبل أن تباشر تحقيقاتها باستجواب المتهم والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى جانب ندب خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، حيث أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهم الوقائع المسندة إليه.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد استكمال التحقيقات، حيث نظرت المحكمة الدعوى على عدة جلسات، مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة للمتهم، وفي مقدمتها حق الدفاع، قبل أن تصدر حكمها بالسجن والغرامة ومصادرة المضبوطات.
وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالضوابط القانونية، وعدم استخدام هذه الوسائل بما من شأنه المساس بأمن البلاد أو استقرارها.
وشددت على أن نشر أو تداول مواد تتضمن تأييداً أو تحبيذاً أو تبريراً للأعمال الإرهابية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لما يمثله ذلك من مساس بالأمن الوطني والسلم المجتمعي، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
عيَّن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيساً جديداً لأركان القوات المسلحة سيتولى قيادة الجيش بعد أسبوعين من تمرد عسكري هز النيجر.
الشيخ محمد (نواكشوط)
عُمان تعلن سحب ناقلة تعرضت لهجوم ومواصلة البحث عن اثنين من طاقمهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5318582-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%87%D8%A7
عُمان تعلن سحب ناقلة تعرضت لهجوم ومواصلة البحث عن اثنين من طاقمها
قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) إلى أحد الموانئ بسلطنة عُمان (إكس)
أعلنت السلطات العمانية، اليوم الثلاثاء، سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة، عقب إخماد حريق اندلع فيها، على أثر استهدافها في وقت سابق، ومواصلة عمليات البحث عن اثنين من طاقمها.
وقال مركز الأمن البحري، في بيان على منصة «إكس»، إنه يتابع «عمليات قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) التي ترفع عَلَم جمهورية بنما، إلى أحد الموانئ في سلطنة عُمان، عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محرّكاتها، على أثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بُعد 1.3 ميل بحري شمال شرقي محافظة مسندم».
وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية: «قامت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية بعملية إخلاء 23 فرداً من طاقم الناقلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم... في حين تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين».
وتُغلق إيران عملياً مضيق هرمز منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، في 28 فبراير (شباط) الماضي، بضرباتٍ شنّتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل. ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية لمنع السفن من التوجّه إليها أو مغادرتها؛ بهدف قطع الإيرادات عن إيران.
ولي العهد السعودي يصل إلى القاهرة والرئيس المصري في مقدمة مستقبليهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5318473-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%87
ولي العهد السعودي يصل إلى القاهرة والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى القاهرة (واس)
وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر، في زيارة عمل وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ في مقدمة مستقبليه.
وسيبحث ولي العهد السعودي والرئيس المصري سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
السعودية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5318452-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
السعودية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (واس)
أدانت السعودية بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وأكدت أن أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، وحماية سيادتها، ومواطنيها، والمقيمين فيها، ومصالحها الحيوية؛ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي.
وأطلع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، المجلس خلال الجلسة التي عقدها، الثلاثاء، في جدة، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء في باكستان محمد شهباز شريف، وعلى نتائج لقائه بقائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر، وما اشتملت عليه المحادثات مع الجانبين من استعراض مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع في المنطقة، والعالم، والمساعي التي تبذلها السعودية في سبيل ترسيخ الأمن، والسلم؛ بالاعتماد على نهج الحوار في إدارة القضايا الدولية، والعمل على دعم آفاق التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته؛ بما يسهم في تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة.
وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركة السعودية -بصفتها دولة مدعوة- في القمة الثامنة عشرة لقادة دول مجموعة «بريكس» التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي؛ وما تضمنته من تأكيد اهتمامها بتعزيز التواصل مع مختلف دول العالم حول مجالات التعاون المتبادل الذي يخدم التنمية، والاستقرار، والازدهار، ويدعم قدرة منظومات العمل الدولي على أداء مسؤولياتها.
وتطرق المجلس إلى تأكيد السعودية في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رسخت على مدى عقود مكانتها مصدراً موثوقاً للطاقة، وشريكاً فاعلاً في استقرار أسواقها العالمية، بالتوازي مع المضي قدماً في بناء مزيج وطني من مختلف مصادر الطاقة يكون أكثر تنوعاً، واستدامة؛ من ذلك إضافة الطاقة النووية إلى هذا المزيج ضمن إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع الالتزامات الدولية.
ورحّب مجلس الوزراء بالمشاركين في النسخة الرابعة لمنتدى اليونيسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه المملكة حالياً؛ ضمن جهودها المتواصلة في دعم الحوار الدولي متعدد الأطراف حول التقنيات الناشئة، والالتزام الراسخ بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وحماية القيم الإنسانية؛ لبناء مستقبل رقمي شامل، ومستدام.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الآيرلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة آيرلندا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية مقر بين السعودية والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في كازاخستان في مجال الثروة المعدنية.
كما فوض المجلس رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المكتبة ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والتوقيع عليه، وتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووحدة تنظيم التأمين في الكويت بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال التأمين وإعادة التأمين، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، واعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك عبد العزيز لعام مالي سابق.
ووجه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني للنخيل والتمور.