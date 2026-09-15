السجن 5 سنوات لمتهم أيَّد الاعتداءات الإيرانية على البحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، حكماً بسجن متهم لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفي دينار بحريني (5313 دولاراً أميركياً)، بعد إدانته بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة، وذلك على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة قضت، إلى جانب عقوبة السجن والغرامة، بمصادرة المضبوطات، مشيراً إلى أن القضية تعود إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تنطوي على تأييد وتحبيذ للاعتداءات الإيرانية على البحرين.

وأوضحت النيابة أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية القائم على الحساب، قبل أن تباشر تحقيقاتها باستجواب المتهم والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى جانب ندب خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، حيث أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهم الوقائع المسندة إليه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد استكمال التحقيقات، حيث نظرت المحكمة الدعوى على عدة جلسات، مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة للمتهم، وفي مقدمتها حق الدفاع، قبل أن تصدر حكمها بالسجن والغرامة ومصادرة المضبوطات.

وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالضوابط القانونية، وعدم استخدام هذه الوسائل بما من شأنه المساس بأمن البلاد أو استقرارها.

وشددت على أن نشر أو تداول مواد تتضمن تأييداً أو تحبيذاً أو تبريراً للأعمال الإرهابية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لما يمثله ذلك من مساس بالأمن الوطني والسلم المجتمعي، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.