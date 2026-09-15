عُمان تعلن سحب ناقلة تعرضت لهجوم ومواصلة البحث عن اثنين من طاقمها

أعلنت السلطات العمانية، اليوم الثلاثاء، سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة، عقب إخماد حريق اندلع فيها، على أثر استهدافها في وقت سابق، ومواصلة عمليات البحث عن اثنين من طاقمها.

وقال مركز الأمن البحري، في بيان على منصة «إكس»، إنه يتابع «عمليات قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) التي ترفع عَلَم جمهورية بنما، إلى أحد الموانئ في سلطنة عُمان، عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محرّكاتها، على أثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بُعد 1.3 ميل بحري شمال شرقي محافظة مسندم».

قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) إلى أحد الموانئ بسلطنة عُمان. pic.twitter.com/tMhqWlDX4T — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) September 15, 2026

وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية: «قامت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية بعملية إخلاء 23 فرداً من طاقم الناقلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم... في حين تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين».

وتُغلق إيران عملياً مضيق هرمز منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، في 28 فبراير (شباط) الماضي، بضرباتٍ شنّتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل. ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية لمنع السفن من التوجّه إليها أو مغادرتها؛ بهدف قطع الإيرادات عن إيران.