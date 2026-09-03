السعودية تقدم دعماً جديداً للبنك المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

قدمت السعودية دعماً جديداً للبنك المركزي اليمني، في إطار جهودها الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وذلك إنفاذاً لتوجيهات قيادة المملكة.

وأوضح «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» أن الدعم يستهدف تعزيز أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسات الحكومية وتحسين الحوكمة والشفافية.

ويهدف الدعم، وفقاً للبرنامج، إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار البرنامج إلى أن الدعم مِن شأنه الإسهام في تعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة وتنشيط النشاط التجاري، وتهيئة بيئة مواتية للتعافي الاقتصادي المستدام والتنمية في اليمن.

بتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، قدمت المملكة دعماً جديداً للبنك المركزي اليمني، حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإرساءً لمقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في #اليمن، بما يسهم في تعزيز القوة الشرائية، وتحسين مستوى المعيشة، وتنشيط الأسواق... pic.twitter.com/JpKw1g9S8H — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) September 3, 2026

يأتي الدعم الجديد امتداداً للمساندة الاقتصادية والتنموية السعودية لليمن؛ إذ قدمت المملكة، في فبراير (شباط) الماضي، دعماً للموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، قبل أن تقدم، في يونيو (حزيران)، دفعة جديدة بأكثر من 224 مليون ريال للغرض نفسه.

ويعمل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي تأسس عام 2018، على تنفيذ مشروعات ومبادرات في قطاعات تنموية عدة، فضلاً عن تقديم الدعم المؤسسي والفني وبناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.