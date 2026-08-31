وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقلص نطاق تحذيرها بشأن المجال الجوي للخليج

مددت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، تحذيرها الموجّه إلى شركات ​الطيران بتجنب المجال الجوي فوق مياه الخليج في البحرين والكويت وقطر والإمارات حتى 30 سبتمبر (أيلول)، معدِّلةً بذلك توصية سابقة كانت تنصح بتجنب المجال الجوي لهذه الدول بالكامل.

جاء هذا التمديد بعد ساعات من استئناف ‌الأعمال العدائية ‌بين الولايات المتحدة وإيران ​لأول ‌مرة منذ ​أواخر يوليو (تموز).

وقالت الوكالة، في أحدث تحذير لها بشأن دول الخليج: «في ظل استمرار المخاطر المرتفعة فوق مياه الخليج، يتعين تسيير العمليات الضرورية للوصول إلى المطارات أو مغادرتها في المجال الجوي المتضرر وفق تدابير ملائمة ‌للتخفيف من ‌المخاطر».

ودعت الوكالة شركات الطيران ​إلى توخي الحذر ‌في أثناء التحليق فوق أراضي هذه الدول، ‌مضيفةً أنه لا ينبغي لشركات الطيران أيضاً التحليق فوق مياه خليج عُمان في المجال الجوي لمدينة مسقط، عاصمة ‌سلطنة عُمان، وفقاً لوكالة «رويترز».

وألغت الوكالة توصيتها السابقة لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي الأردني، لكنها نصحت المشغلين بتوخي الحذر حتى 30 سبتمبر (أيلول).

كما مددت الوكالة توصياتها لشركات الطيران بعدم تسيير رحلات في المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان حتى نهاية سبتمبر (أيلول).

لكنها قالت إن الرحلات الجوية القادمة إلى العاصمة اللبنانية بيروت أو المغادرة منها مسموح بها إذا كانت وجهة ​الانطلاق من البحر أو ​وجهة الوصول تنتهي عنده.