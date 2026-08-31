تفاهم سعودي - خليجي لتعزيز التعاون في الأمن النووي والإشعاعي

وقَّعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، مذكرة تفاهم مع «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» السعودية؛ لتعزيز وتطوير مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي، والحماية من المخاطر والطوارئ النووية والإشعاعية.

وشهد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، مراسم توقيع المذكرة، في الرياض، التي أبرمها الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العميد حمد العميمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور خالد العيسى.

وذكر البديوي أن هذه المذكرة تأتي ضمن دعم العمل الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة بدول مجلس التعاون.

مذكرة التفاهم تأتي ضمن دعم العمل الخليجي المشترك (مجلس التعاون الخليجي)

وأضاف الأمين العام أنها تسعى أيضاً إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الهيئة، وتطوير آليات التعاون المشترك، بما يعزز منظومة الأمن والأمان النووي والإشعاعي على مستوى دول مجلس التعاون.

وأشار البديوي إلى أن المذكرة تشمل عدداً من مجالات التعاون بين الجانبين، أبرزها تنظيم الزيارات بين الخبراء والمختصين، والاستفادة من المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء البحوث والدراسات في المجال ذاته.