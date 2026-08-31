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العالم العربي الخليج

تفاهم سعودي - خليجي لتعزيز التعاون في الأمن النووي والإشعاعي

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم في الرياض بحضور جاسم البديوي (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم في الرياض بحضور جاسم البديوي (مجلس التعاون الخليجي)
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تفاهم سعودي - خليجي لتعزيز التعاون في الأمن النووي والإشعاعي

من مراسم توقيع مذكرة التفاهم في الرياض بحضور جاسم البديوي (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع مذكرة التفاهم في الرياض بحضور جاسم البديوي (مجلس التعاون الخليجي)

وقَّعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، مذكرة تفاهم مع «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» السعودية؛ لتعزيز وتطوير مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي، والحماية من المخاطر والطوارئ النووية والإشعاعية.

وشهد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، مراسم توقيع المذكرة، في الرياض، التي أبرمها الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العميد حمد العميمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور خالد العيسى.

وذكر البديوي أن هذه المذكرة تأتي ضمن دعم العمل الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة بدول مجلس التعاون.

مذكرة التفاهم تأتي ضمن دعم العمل الخليجي المشترك (مجلس التعاون الخليجي)

وأضاف الأمين العام أنها تسعى أيضاً إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الهيئة، وتطوير آليات التعاون المشترك، بما يعزز منظومة الأمن والأمان النووي والإشعاعي على مستوى دول مجلس التعاون.

وأشار البديوي إلى أن المذكرة تشمل عدداً من مجالات التعاون بين الجانبين، أبرزها تنظيم الزيارات بين الخبراء والمختصين، والاستفادة من المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء البحوث والدراسات في المجال ذاته.

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خالد بن سلمان وعاصم منير يستعرضان التعاون الدفاعي

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسطنبول الاثنين (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسطنبول الاثنين (واس)

استعرض الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، آفاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في مدينة إسطنبول التركية، الاثنين.

جاء اللقاء على هامش الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لـ«اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان، حيث بحث الأمير خالد بن سلمان وعاصم منير تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، وهشام بن سيف مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات، إلى جانب عدد من المسؤولين الباكستانيين.

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العالم العربي الخليج

وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقلص نطاق تحذيرها بشأن المجال الجوي للخليج

إحدى الطائرات التابعة لشركة «طيران الإمارات» تستعد للإقلاع في مطار دبي الدولي (وام)
إحدى الطائرات التابعة لشركة «طيران الإمارات» تستعد للإقلاع في مطار دبي الدولي (وام)
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وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقلص نطاق تحذيرها بشأن المجال الجوي للخليج

إحدى الطائرات التابعة لشركة «طيران الإمارات» تستعد للإقلاع في مطار دبي الدولي (وام)
إحدى الطائرات التابعة لشركة «طيران الإمارات» تستعد للإقلاع في مطار دبي الدولي (وام)

مددت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، تحذيرها الموجّه إلى شركات ​الطيران بتجنب المجال الجوي فوق مياه الخليج في البحرين والكويت وقطر والإمارات حتى 30 سبتمبر (أيلول)، معدِّلةً بذلك توصية سابقة كانت تنصح بتجنب المجال الجوي لهذه الدول بالكامل.

جاء هذا التمديد بعد ساعات من استئناف ‌الأعمال العدائية ‌بين الولايات المتحدة وإيران ​لأول ‌مرة منذ ​أواخر يوليو (تموز).

وقالت الوكالة، في أحدث تحذير لها بشأن دول الخليج: «في ظل استمرار المخاطر المرتفعة فوق مياه الخليج، يتعين تسيير العمليات الضرورية للوصول إلى المطارات أو مغادرتها في المجال الجوي المتضرر وفق تدابير ملائمة ‌للتخفيف من ‌المخاطر».

ودعت الوكالة شركات الطيران ​إلى توخي الحذر ‌في أثناء التحليق فوق أراضي هذه الدول، ‌مضيفةً أنه لا ينبغي لشركات الطيران أيضاً التحليق فوق مياه خليج عُمان في المجال الجوي لمدينة مسقط، عاصمة ‌سلطنة عُمان، وفقاً لوكالة «رويترز».

وألغت الوكالة توصيتها السابقة لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي الأردني، لكنها نصحت المشغلين بتوخي الحذر حتى 30 سبتمبر (أيلول).

كما مددت الوكالة توصياتها لشركات الطيران بعدم تسيير رحلات في المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان حتى نهاية سبتمبر (أيلول).

لكنها قالت إن الرحلات الجوية القادمة إلى العاصمة اللبنانية بيروت أو المغادرة منها مسموح بها إذا كانت وجهة ​الانطلاق من البحر أو ​وجهة الوصول تنتهي عنده.

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العالم العربي الخليج

وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان تعزيز العلاقات وأمن المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)
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وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان تعزيز العلاقات وأمن المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مستجدّات الأوضاع الإقليمية.

وجرى اللقاء في مدينة إسطنبول على هامش اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، العلاقات بين البلدين وسُبل الارتقاء بها، كما بحثا آخِر التطورات الإقليمية، والجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

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