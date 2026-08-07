محمد بن سلمان وإردوغان يستعرضان مستجدات المنطقة

استعرض الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وبحث الجانبان خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان للرئيس إردوغان، بقصر الصفا في مكة المكرمة، الجمعة، أوجه العلاقات السعودية التركية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى (الوزير المرافق)، والدكتور بندر الرشيد سكرتير ولي العهد، وفهد أبو النصر السفير السعودي لدى تركيا، إلى جانب الوفد الرسمي التركي.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مكة المكرمة الجمعة (واس)

كان إردوغان قد أجرى زيارة رسمية إلى السعودية، تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ استقبله الأمير محمد بن سلمان بقصر الصفا في مكة المكرمة.

واستعرض الأمير محمد بن سلمان وإردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»، الجمعة، العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقّع الزعماء «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تعكس حرص السعودية وتركيا وباكستان على تعزيز أمنها المشترك، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر.