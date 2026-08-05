وزير الخارجية السعودي يصل إلى عمّان للمشاركة في اجتماع دعم القدس

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، إلى العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي والإسلامي لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي تستضيفه الأردن.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، الذي تشارك فيه دول عربية وإسلامية، مستجدات الأوضاع في مدينة القدس، وسبل مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في المدينة المحتلة وأماكنها المقدسة، في ظل التصعيد المستمر الذي يستهدف هويتها ومقدساتها.

#عمّان | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة. pic.twitter.com/xTYEhNnQnP — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) August 5, 2026

ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف العربية والإسلامية تجاه التطورات في القدس، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى حماية المدينة ومقدساتها، وتأكيد ضرورة وقف الإجراءات التي تمس وضعها التاريخي والقانوني.