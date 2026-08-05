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وزير الخارجية السعودي يصل إلى عمّان للمشاركة في اجتماع دعم القدس

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
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وزير الخارجية السعودي يصل إلى عمّان للمشاركة في اجتماع دعم القدس

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، إلى العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي والإسلامي لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي تستضيفه الأردن.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، الذي تشارك فيه دول عربية وإسلامية، مستجدات الأوضاع في مدينة القدس، وسبل مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في المدينة المحتلة وأماكنها المقدسة، في ظل التصعيد المستمر الذي يستهدف هويتها ومقدساتها.

ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف العربية والإسلامية تجاه التطورات في القدس، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى حماية المدينة ومقدساتها، وتأكيد ضرورة وقف الإجراءات التي تمس وضعها التاريخي والقانوني.

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