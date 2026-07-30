السعودية تجدد إدانتها الهجمات الإيرانية على الأردن... وتؤكد تضامنها معه

أعربت السعودية عن إدانتها، بأشدِّ العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن وشعبه الشقيق، ودعمها جميع الإجراءات التي يتخذها لحماية أمنه وسيادته في مواجهة الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار.

وشدَّدت، في بيان لوزارة خارجيتها، على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية التي تستهدف الأردن ودول المنطقة، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجنيبها مزيداً من التصعيد والتوتر.

كما أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي الأردن، والكويت، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الأمين العام، على تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الكويت والأردن، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أعلن أنَّ الدفاعات الجوية تعاملت، فجر الخميس، مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي البلاد، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المُعدَّة لهذه الغاية.

وأكد المتحدث أنَّ إجراءات الاعتراض نُفِّذت بكفاءة واحترافية؛ ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي البلاد، دون تسجيل أي إصابات بشرية.