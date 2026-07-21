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العالم العربي الخليج

هجمات إيرانية تستهدف منشآت الكهرباء بالكويت... والتصعيد يطول البحرين والأردن

المنامة اعترضت هجمات جوية... وعمّان حيّدت 5 مسيّرات

لقطة شاشة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني يزعم أنها تُظهر إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه أهداف أميركية بالخليج (أ.ف.ب)
لقطة شاشة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني يزعم أنها تُظهر إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه أهداف أميركية بالخليج (أ.ف.ب)
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هجمات إيرانية تستهدف منشآت الكهرباء بالكويت... والتصعيد يطول البحرين والأردن

لقطة شاشة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني يزعم أنها تُظهر إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه أهداف أميركية بالخليج (أ.ف.ب)
لقطة شاشة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني يزعم أنها تُظهر إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه أهداف أميركية بالخليج (أ.ف.ب)

واصلت إيران، الثلاثاء، هجماتها على عدد من دول الخليج، في تصعيد عسكري اتسعت رقعته لتشمل البحرين والكويت، في حين أعلن الأردن اعتراض مسيّرات دخلت أجواءه، وسط تأكيدات رسمية برفع الجاهزية العسكرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

ففي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت المملكة، مؤكدة أن جميع الوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات.

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن إيران تُواصل «نهجها العدائي المُمنهج»، عبر استهداف المدنيين في البحرين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت للهجمات بـ«جاهزية قتالية عالية وإرادة صلبة».

وأكدت استمرار مختلف الأسلحة والوحدات العسكرية في أداء مهامّها، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناجمة عن مخلّفات الهجمات، والإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة، في حين وضعت وحدة هندسة الميدان الملكية في حالة جاهزية كاملة للتعامل معها.

وشددت القيادة العامة على أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي الأردن، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة أن الجيش تعامل، خلال ليل الاثنين وصباح الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيّرة انطلقت من إيران.

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة حيّدت المسيّرات «بكفاءة ودقة»، وفق مقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعتمَدة، مؤكداً أن العملية لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، وأن القوات المسلحة تُواصل مراقبة الأجواء والحفاظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض عدد من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، لهجمات إيرانية، في اليوم الرابع على التوالي من التصعيد الذي تشهده البلاد.

وقالت الوزارة إن الهجمات أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافق المحطات، مشيرة إلى أن فِرق الطوارئ، بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية، تمكنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها.

وأضافت أن الفرق الفنية باشرت تقييم الأضرار وبدء تنفيذ خطط الإصلاح وتأهيل المرافق المتضررة، لافتة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد من الخدمة وفق الإجراءات التشغيلية الاحترازية؛ حفاظاً على سلامة المُعدات وضمان استقرار المنظومتين الكهربائية والمائية.

وأكدت الوزارة أنها ستُواصل إطلاع الرأي العام على مستجدّات الوضع عبر قنواتها الرسمية.

ولاحقاً، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في ظل ما وصفته بـ«العدوان الإيراني» على البلاد.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجمات.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها لحماية أمن البلاد والتعامل مع التهديدات القائمة.

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