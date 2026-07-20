«التحالف»: سنحمي سفننا في باب المندب بحزم وقوة

أكد «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الاثنين، أنه سيتخذ وينفذ جميع الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة لحماية سفنه البحرية في مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، في بيان، أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن.

وشدَّد المالكي على أن السردية الحوثية بشأن الحصار «مضللة»، مشيراً إلى دخول أكثر من 300 سفينة تجارية لموانئ (الحديدة، الصليف ورأس عيسى) خلال النصف الأول من العام (2026م)، تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.

وأبان المتحدث باسم التحالف أن الميليشيا الحوثية هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية، وكذلك رفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار.

وأكد المالكي أن «قيادة القوات المشتركة» شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن «التحالف» عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتنطوي تحت أعمال القرصنة البحرية.