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هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين وسوريا والأردن

واشنطن حذرت رعاياها في المنامة

الكويت العاصمة (رويترز)
الكويت العاصمة (رويترز)
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هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين وسوريا والأردن

الكويت العاصمة (رويترز)
الكويت العاصمة (رويترز)

أعلن الجيش الكويتي، اليوم، التصدي لهجمات إيرانية بالمُسيرات، بينما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار؛ تحذيراً من تهديدات جوية.

من جهته، أكد «الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، أنه شن هجوماً على «مركز قيادة للعدو» في منطقة التنف السورية، واستهدف طائرات للجيش الأميركي في مطار العقبة بالأردن.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، على «تلغرام»، بأن «الحرس الثوري» نفّذ «هجوماً مباغتاً على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية؛ انتقاماً لدماء الجنود الذين استشهدوا في مدينة إيرانشهر»، في جنوب شرقي إيران.

وقال الجيش الكويتي، عبر منصة «إكس»: «تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مُسيّرة مُعادية، على أثر العدوان الإيراني الآثم. تُنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المُعادية. ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».

وفي المنامة، حثّت السفارة الأميركية «جميع الأميركيين على التحلي باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية ومراجعة أحدث التوجيهات».

كانت السفارة الأميركية في البحرين قد قالت، عبر منصة «إكس» إن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية، في وقت سابق، بأنه «جرى إطلاق صافرة الإنذار»، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي أحدث تطور، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت واعترضت عدداً من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة»، مؤكدة أن إيران «تُواصل نهجها العدائي المُمنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين».

وأكدت القيادة العامة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلّفات الاعتداءات، والإبلاغ عنها فوراً، مشيرة إلى جاهزية وحدة هندسة الميدان الملكية للتعامل معها بما يضمن السلامة العامة.

وشددت القيادة العامة على أن استخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني».

استهداف الملاحة الجوية

ولاحقاً، أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، الاثنين، أن أجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران تعرضت للاستهداف بمسيّرات إيرانية، مؤكدة أن الهجوم لم يؤثر في سير عمليات الملاحة الجوية.
وقالت شؤون الطيران المدني إن الجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية.
وأكدت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة عبر إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسير بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.

كانت مملكة البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي، قد تعرضت لسلسلة ضربات إيرانية، خلال الأيام الأخيرة.

وتحمّلت الكويت والبحرين، اللتان تستضيفان منشآت عسكرية أميركية، العبء الأكبر من الهجمات التي تشنّها إيران على جاراتها الخليجية، منذ استئناف الأعمال العدائية، هذا الشهر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم المبرَمة بين واشنطن وطهران.

واتهمت البحرين إيران باستهداف المدنيين في هجماتها.

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