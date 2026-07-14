إيران تواصل هجماتها على الأردن والبحرين والكويت وتستهدف ناقلتين إماراتيتين

واصلت إيران، يوم الثلاثاء، تصعيدها العسكري في المنطقة، مستهدفة الأردن والبحرين والكويت والملاحة البحرية في مضيق هرمز عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة.

وأعلنت البحرين والأردن نجاح دفاعاتهما الجوية في اعتراض الهجمات، بينما كشفت الإمارات عن استهداف ناقلتين وطنيتين في المياه الإقليمية العمانية؛ ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة 8 آخرين، في تطور يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية

وتمكنت قوة دفاع البحرين من إحباط عدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت البلاد، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أهدافاً معادية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مع رفع مستوى الجاهزية العسكرية إلى أعلى درجاته.

الكويت

أعلن الجيش الكويتي، الثلاثاء، تصدِّي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية، تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، أن «أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية».

ودعا البيان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

البحرين

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن إيران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» عبر شن هجمات استهدفت المدنيين والممتلكات، مشيرة إلى أن قوات الدفاع تعاملت مع الاعتداءات بكفاءة وجاهزية قتالية عالية، وتمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكدت أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الاستعداد لحماية البحرين، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تنتج عن مخلفات الهجمات، والإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة، بينما وضعت وحدة هندسة الميدان الملكية فرقها في حالة استعداد للتعامل الآمن مع تلك المخلفات.

وشددت القيادة العامة على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية دوي صافرات الإنذار الخاصة بالهجمات الصاروخية 3 مرات خلال ساعات، دعت السكان إلى الاحتماء في أماكن آمنة، قبل أن تؤكد نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض الهجمات.

الأردن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت، وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن عملية الاعتراض نُفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل بحزم مع أي محاولة لانتهاك المجال الجوي الأردني، وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

الإمارات

على صعيد الملاحة البحرية، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض الناقلتين الوطنيتين «ممباسا» و«الباهية» للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في أثناء إبحارهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة «ممباسا» من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين، بينهم أربعة في حالة حرجة، إضافة إلى أضرار مادية في الناقلتين نتيجة اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً.

وأدانت الإمارات الهجوم، وعدَّته انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات، مشددة على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، وداعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوق بها.