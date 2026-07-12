عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:6 دقيقه
العالم العربي الخليج

عُمان تستدعي السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج على استهداف أراضيها

ميناء الدقم في سلطنة عمان تعرض سابقاً لهجمات إيرانية (العمانية)
ميناء الدقم في سلطنة عمان تعرض سابقاً لهجمات إيرانية (العمانية)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

عُمان تستدعي السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج على استهداف أراضيها

ميناء الدقم في سلطنة عمان تعرض سابقاً لهجمات إيرانية (العمانية)
ميناء الدقم في سلطنة عمان تعرض سابقاً لهجمات إيرانية (العمانية)

استدعت سلطنة عُمان، الأحد، السفير الإيراني المعتمد لدى مسقط، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية تعرّض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيّرة، مؤكدة رفضها هذه الأعمال، ومطالبة طهران باحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار.

وقام خالد المصلحي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، باستدعاء السفير الإيراني موسى فرهنك، حيث سلّمه مذكرة الاحتجاج، معرباً خلال اللقاء عن استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال التي وصفتها بأنها «غير مسؤولة».

وأكد المسؤول العُماني ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين، مشدداً على أهمية تجنب كل ما من شأنه الإضرار بأمن المنطقة واستقرارها.

مواضيع
أخبار الخليج سلطنة عمان إيران

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

قادة عرب ودوليون ينعون أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني

الخليج أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الشرق الأوسط) p-circle

قادة عرب ودوليون ينعون أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني

توالت برقيات التعزية من قادة ومسؤولين عرب وخليجيين في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني معربين عن خالص مواساتهم إلى أمير دولة قطر

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج عملية اعتراض للهجمات الإيرانية في سماء قطر (أ.ف.ب)
الخليج

إدانات خليجية وعربية لتكرار اعتداءات إيران وسلوكها المزعزع لأمن المنطقة

نددت دول خليجية بالهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت قطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، والإمارات، والأردن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج اعتراض هجوم صاروخي في سماء قطر (د.ب.أ)
الخليج

هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن

شهدت منطقة الخليج، صباح الأحد، تصعيداً عسكرياً واسعاً، بعدما تعرضت البحرين وقطر والإمارات والكويت لهجمات صاروخية وجوية أعلنت إيران مسؤوليتها عن بعضها.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم العربي لقاء سابق لوزير الخارجية المصري مع نظيره الكويتي بالقاهرة في أبريل الماضي (الخارجية المصرية)
العالم العربي

مصر تتمسك بـ«وحدة المصير العربي» لمواجهة أزمات المنطقة

أكدت مصر تمسكها بـ«وحدة المصير العربي» في مواجهة أزمات المنطقة، وذلك إثر تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن وقطر خلال الأيام الماضية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الاتصالات الخليجية والزيارات المتبادلة جاءت في ضوء الهجمات الإيرانية خلال الـ72 ساعة الماضية (قنا)
الخليج

تنسيق خليجي مكثّف غداة التصعيد الإيراني

كثّفت دول الخليج من مستوى التنسيق والتشاور فيما بينها، خلال اليومين الماضيين، بواقع 7 مشاورات، تضمّنت زيارتين رسميّتين، و5 اتصالات هاتفية.

غازي الحارثي (الرياض)
العالم العربي الخليج

الشيخ حمد بن خليفة… الأمير الذي غيّر وجه قطر

أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الشرق الأوسط)
أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الشرق الأوسط)
TT
TT

الشيخ حمد بن خليفة… الأمير الذي غيّر وجه قطر

أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الشرق الأوسط)
أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الشرق الأوسط)

برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تطوى قطر واحدة من أبرز التجارب السياسية والتنموية في منطقة الخليج خلال العقود الأخيرة. فقد ارتبط اسمه بالتحول الأكبر في تاريخ قطر الحديث، إذ انتقلت البلاد خلال فترة حكمه من دولة محدودة الحضور إلى لاعب مؤثر في السياسة والاقتصاد والإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

يُعدّ الشيخ حمد أحد قادة قطر التاريخيين، وباني نهضتها الحديثة، وفي عهده انطلقت نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة، وتضاعف الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد بنحو 6 مرات.

وُلد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة عام 1952، وتخرج في كلية «ساندهيرست» العسكرية البريطانية عام 1971، ثم التحق بالقوات المسلحة وتدرج في المناصب العسكرية حتى عُيّن ولياً للعهد ووزيراً للدفاع عام 1977. وفي 27 يونيو (حزيران) 1995 تولى الحكم، قبل أن يسلم السلطة إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يونيو 2013، في انتقال سلس للسلطة عُد من الحالات النادرة في المنطقة.

اقتصاد قوي

اعتمدت سياسة الشيخ حمد على استثمار الثروة الغازية لبناء اقتصاد قوي وتنويع مصادر الدخل. وخلال سنوات حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة، وارتفع متوسط دخل الفرد، ودشنت صادرات الغاز الطبيعي المسال مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، بعدما انطلقت أولى الشحنات عام 1996، حتى أصبحت قطر عام 2006 أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الأمر الذي وفر موارد ضخمة لتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة.

الساحة الدولية

أما خارجياً، فقد تبنت قطر سياسة أكثر حضوراً في الملفات الإقليمية، ولعبت أدوار وساطة في عدد من النزاعات الأفريقية والدولية، ومن أبرزها الأزمة اللبنانية، سواء في الحرب عام 2006، أو الأزمة السياسية عام 2008، كما اتخذت مواقف سياسية لافتة في احتضان القضية الفلسطينية، وخاصة دعم قطاع غزة اقتصادياً وتوفير بيئة حاضنة للمفاوضات لوقف الحرب هناك، وكان الشيخ حمد أول زعيم عربي يزور غزة عام 2012 بعد سيطرة حركة «حماس» عليها.

ودشن علاقات متميزة مع الولايات المتحدة، وفي عهده أُنشئت قاعدة العديد الجوية في قطر عام 1996، وقامت الحكومة القطرية بتمويل بنائها بالكامل تقريباً، بتكلفة تجاوزت مليار دولار، في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية وتوثيق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بعد حرب الخليج، لتصبح لاحقاً في 2002 إحدى أهم القواعد العسكرية الأميركية خارج الولايات المتحدة.

كما شاركت قطر في مؤتمر المساندة لليبيا الجديدة في العاصمة الفرنسية باريس، كما احتضنت في عهده القضية السورية، وقدمت دعماً كبيراً للمعارضة السورية سياسياً وإنسانياً، ثم استمر هذا النهج لاحقاً.

وإزاء ذلك، ومنذ منتصف التسعينيات، تبنت قطر سياسة خارجية تقوم على توظيف الحياد النسبي، والعلاقات المفتوحة مع أطراف متعارضة، لتؤدي دور الوسيط في النزاعات الإقليمية والدولية. وقد تحول هذا النهج تدريجياً إلى أحد أبرز عناصر القوة الناعمة القطرية، وجعل الدوحة منصة دائمة للمفاوضات والاتصالات السياسية، حتى باتت الدوحة تُعرف بأنها إحدى أبرز العواصم العالمية لاستضافة المفاوضات وتسوية النزاعات، وهو النهج الذي بدأ يتبلور في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واستمر وتوسع في عهد الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

القوة الناعمة

بعد عامٍ على تسلمه الحكم، أعلن الشيخ حمد في عام 1996، تأسيس قناة «الجزيرة» الإخبارية، ولعبت منذ ذلك الوقت قطر دوراً بارزاً في التأثير الإعلامي والسياسي في مختلف أنحاء العالم العربي، وارتبط اسمها بالتحولات الكبيرة التي شهدها العالم العربي، وكانت شبكة الجزيرة أهم أدوات التأثير القطري في المشهد السياسي في العالم العربي، وتوجت قطر دولة ذات تأثير يتجاوز حدودها.

كأس العالم

لم تكن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 مجرد حدث رياضي عابر، بل كانت مشروعاً استراتيجياً وطنياً ونقطة تحول تاريخية صاغت من خلالها الدوحة مكانتها الجديدة على الساحة الدولية.

باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، أصبحت قطر أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم، وهو ما منحها حضوراً غير مسبوق في الإعلام والسياسة والاقتصاد، ورسخ صورتها كدولة قادرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية.

ومثّل المونديال إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة القطرية. فبدلاً من الاعتماد على النفوذ التقليدي، استخدمت الدوحة الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز صورتها الدولية، وإبراز قدراتها التنظيمية، وجذب الاهتمام العالمي.

ترك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بصمة عميقة في تاريخ قطر الحديث، إذ ارتبط اسمه بتحويل الدولة من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى قوة تمتلك أدوات تأثير متعددة، تشمل الاقتصاد والاستثمار والإعلام والدبلوماسية والرياضة. ولا يزال كثير من ملامح السياسة القطرية الحالية امتداداً للنهج الذي أرسى أسسه خلال سنوات حكمه، ما جعل إرثه أحد أبرز التحولات السياسية والتنموية في منطقة الخليج خلال العقود الأخيرة.

مواضيع
قطر
العالم العربي الخليج

قادة عرب ودوليون ينعون أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني

أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الشرق الأوسط)
أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

قادة عرب ودوليون ينعون أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني

أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الشرق الأوسط)
أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الشرق الأوسط)

توالت برقيات التعزية من قادة ومسؤولين عرب وخليجيين ودوليين في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربين عن خالص مواساتهم إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأسرة الحاكمة، والشعب القطري.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقيتي عزاء ومواساة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمير قطر السابق، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري، وداعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه ومواساته إلى دولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، في وفاة الأمير حمد، متمنياً للبلاد دوام الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يمثل خسارة لدولة قطر وللعالم العربي، مستذكراً مواقفه الداعمة للبنان، ولا سيما خلال حرب يوليو (تموز) 2006 عندما وقفت قطر إلى جانب اللبنانيين، وأسهمت في التخفيف من معاناتهم.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أسرة آل ثاني، وحكومة دولة قطر وشعبها، مؤكداً أن الأمير الراحل كان أحد القادة الذين أسهموا بإخلاص وحكمة في نهضة دولة قطر، وكان له دور بارز في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أواصر الأخوة والترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من إيمانه بأهمية وحدة الصف الخليجي، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجلس.

واختتم البديوي تعزيته بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أمير دولة قطر وأسرة آل ثاني والشعب القطري الصبر والسلوان.

بدوره، تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بخالص التعازي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى حكومة دولة قطر وشعبها، في وفاة أمير قطر السابق.

وقدّم ملك الأردن عبد الله الثاني تعازيه للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،

وكتب الملك عبد الله عبر منصة «إكس»: «أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. سائلين المولى، جل وعلا، أن يفيض عليه من رحمته ورضوانه، وأن يحفظ دولة قطر وشعبها. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما تقدم حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني بخالص المواساة وصادق التعازي إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى القيادة القطرية والشعب القطري الشقيق، في وفاة الأمير حمد، واصفاً الفقيد بأنه طيب الذكر وصاحب القيم والمبادئ الإنسانية والوطنية، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري جميل الصبر وحسن العزاء.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتقدم بالتعازي والمواساة لأمير دولة قطر ولأسرة الفقيد الكريمة وللشعب القطري.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن خالص تعازيه في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكداً استذكاره لقيادته البصيرة وإسهاماته القيمة في تنمية دولة قطر.

كذلك بعث رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ببرقية تعزية عبّر فيها عن حزنه العميق لرحيل أمير قطر السابق.

ونعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أمير قطر السابق، وقال: «كان زعيماً صاحب رؤية ثاقبة، قاد قطر إلى مستويات عالية من التنمية والازدهار. أتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة والشعب القطري».

من جانبه، تقدم رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بأحرّ التعازي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعائلة المالكة القطرية وشعب دولة قطر بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

إلى ذلك بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، برسالة تعزية إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى أن الزيدي عبّر عن خالص تعازيه إلى دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعباً، بهذا الفقد الأليم.

وتقدم قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر، قيادة وحكومةً وشعباً، في وفاة أمير البلاد السابق.

مواضيع
أخبار الخليج قطر
العالم العربي الخليج

إدانات خليجية وعربية لتكرار اعتداءات إيران وسلوكها المزعزع لأمن المنطقة

عملية اعتراض للهجمات الإيرانية في سماء قطر (أ.ف.ب)
عملية اعتراض للهجمات الإيرانية في سماء قطر (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

إدانات خليجية وعربية لتكرار اعتداءات إيران وسلوكها المزعزع لأمن المنطقة

عملية اعتراض للهجمات الإيرانية في سماء قطر (أ.ف.ب)
عملية اعتراض للهجمات الإيرانية في سماء قطر (أ.ف.ب)

نددت دول خليجية بالهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت قطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، والإمارات، والأردن، وسط تأكيدات أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها، مع دعوات متكررة إلى وقف التصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشدّ العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

 

 

وفي الكويت، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كلاً من البحرين وسلطنة عُمان وقطر والأردن، في تصعيد متكرر وسافر، وانتهاك لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

‏وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، تضامنها التام مع الدول الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها.

‏ وشددت على أن استمرار هذه الممارسات يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مجددة مطالبتها لإيران بالكف فوراً عنها، واحترام سيادة الدول، وحل الخلافات بالوسائل السلمية والحوار.

وفي قطر، أدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران، على أراضيها، وعلى أراضي كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، والكويت، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.

كما أكدت أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد، وفقاً لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. كما تجدد تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

ونددت الإمارات، بالهجمات الإيرانية المتجددة التي استهدفت البحرين والكويت وقطر والأردن وسلطنة عُمان باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن الهجمات تشكل «انتهاكاً صارخاً» لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، مجددة رفض دولة الإمارات لأي أعمال من شأنها زعزعة أمن المنطقة أو المساس بسيادة الدول.

كما أعربت الوزارة عن تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت وقطر والأردن وسلطنة عُمان، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سلامة أراضيها ومواطنيها

وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة.

وأعرب الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار إيران في استهداف الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت والأردن، إلى جانب اعتداءاتها على السفن التجارية، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتقويضاً لأمن الملاحة وحرّيتها.

وقال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة لا تعرقل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فحسب، بل تعكس إصراراً ممنهجاً على تكريس الفوضى، في تحدٍّ للقانون الدولي والإرادة الدولية الساعية إلى إحلال السلام.

وجدد الأمين العام تأكيد دعم مجلس التعاون لجميع الإجراءات التي تتخذها الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت والأردن لتعزيز أمنها، وصون سيادتها، وحماية شعوبها والمقيمين على أراضيها

وفي مصر، أدانت الخارجية المصرية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية في الخليج والمشرق، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عُمان، ومشددة على رفضها أي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاعتداءات التي استهدفت الإمارات وقطر والكويت والبحرين تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة تلك الدول، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي».

وأضافت أن القاهرة ترفض بشكل كامل الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية، مؤكدة وقوفها إلى جانب دول الخليج في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسلامة أراضيها، ومعتبرة أنه لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات.

وفي بيان آخر، أعربت مصر عن «بالغ إدانتها» للاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي طالت الأردن وسلطنة عُمان، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن سقوط صواريخ داخل الأراضي الأردنية واستهداف مواقع في سلطنة عُمان، في تطور وصفته بأنه «يمثل مساساً بسيادة البلدين ويزيد من حدة التوتر في المنطقة».

وأكدت القاهرة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يمس أمنهما واستقرارهما، مجددة رفضها لأي اعتداءات تستهدف سيادة الدول العربية الشقيقة.

وشددت مصر، في البيانين، على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، وتغليب الحلول السياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.

وأدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت؛ وعدّها انتهاكاً سافراً للسيادة، وتهديداً للأمن والاستقرار وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع الدول الشقيقة، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

 

 

مواضيع
أخبار الخليج الخليج حرب إيران الخليج العربي السعودية الكويت البحرين قطر سلطنة عمان الإمارات