هجمات صاروخية تستهدف الكويت وقطر والبحرين

أعلن الجيش البحريني صباح اليوم الخميس أنه أحبط هجمات إيرانية صاروخية معادية. وصرح في بيان له: «توضح القيادة العامة أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الخميس 9 يوليو (تموز) 2026م».

توضح القيادة العامة أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الخميس 9 يوليو 2026م.https://t.co/MRVBJ4Rkil pic.twitter.com/EBORzChX4C — قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) July 9, 2026

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت مبكر أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم، وذلك قبل الإعلان لاحقاً عن التصدي لهجمات صاروخية معادية.

وبينما أعلنت الكويت تصدى دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية، أكدت وزارة الداخلية القطرية، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة العامة.

تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 9, 2026

ومن جانبها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم أنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيّرات، وذلك رداً على ضربات أميركية نُفذت في وقت سابق من اليوم نفسه، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكر الجيش الإيراني بحسب وسائل الإعلام الرسمية، أنه «استكمالاً لهجمات القوات المسلحة الإيرانية ضد القواعد الأميركية في المنطقة»، استهدفت منظومة «باتريوت» لاعتراض الصواريخ في الكويت، ونظاماً للإنذار المبكر في قطر، ومستودعات وقود في البحرين، وذلك باستخدام «عدد كبير من الطائرات المسيَّرة الانقضاضية من طرازات مختلفة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». ودعت الداخلية البحرينية في منشور على منصة «إكس»، المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.... pic.twitter.com/jqR7huoRTO — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 9, 2026

من جهته، قال الجيش الكويتي عبر منصة «إكس»: «تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».

وفي وقت لاحق، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه استهدف قواعد عسكرية أميركية في البحرين والكويت رداً على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة.

وقال «الحرس الثوري» وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف «بنية تحتية ومنشآت حيوية» في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيَّرة.

كما حذّر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأميركية.