رئيس وزراء كندا يبدأ زيارة للسعودية

بدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الأربعاء، زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة منتصف مارس (آذار) 2025.

وكان في استقبال كارني لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (غرب السعودية)، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير المالية محمد الجدعان (الوزير المرافق).

كما كان في استقباله آمال المعلمي السفيرة السعودية لدى كندا، وجان فيليب لينتو السفير الكندي لدى المملكة، واللواء صالح الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، وأحمد بن ظافر مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمنطقة.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مصافحاً مستقبليه بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأفاد مكتب الرئيس كارني في بيان أنه سيجري مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على مجالات الطاقة، والمعادن الحرجة، والاستثمار، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، إلى جانب التعاون الدفاعي.

وأضاف المكتب أن المباحثات ستستعرض أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أوضاع الشرق الأوسط، وأمن الملاحة البحرية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما ستتطرق إلى فرص تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين.