الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية بعد التصدي لصاروخين و13 مسيّرة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية الأربعاء، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاكٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت الوزارة، في بيان، التأكيد أن «مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تُشكّل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط».

بيان صادر عن وزارة الخارجيةالأربعاء 8 يوليو 2026تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها... pic.twitter.com/ulrtfWbZ7u — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) July 8, 2026

وشددت على أن «أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددةً التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها».

وأعلن الجيش الكويتي، الأربعاء، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر اليوم، مؤكداً نجاح عملية الاعتراض من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت الصاروخين الباليستيين والطائرات المسيّرة، وتعاملت معها بنجاح، مؤكداً أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها في إطار الجاهزية والاستعداد الدائمين، بما يعزز أمن البلاد ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

بيان رقم (68) صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، عدد (2) صاروخ باليستي معادٍ، وعدد (13) طائرات مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، ولم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية... pic.twitter.com/k7dZjOjxIC — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 8, 2026

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت مبكر، الأربعاء، أنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأميركية، فيما ذكرت البحرين أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات إيرانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ​في الكويت خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة ‌عن التصدي ‌للهجمات ​التي ‌تعرضت ⁠لها البلاد ​خلال الساعات ⁠القليلة الماضية، وأضافت أن هذا لم يؤثر على استمرارية الخدمات.

وباشرت فرق ⁠الطوارئ عملها بالتنسيق ‌مع ‌الجهات الأمنية ​لتقييم الأضرار ‌وتنفيذ أعمال ‌الإصلاح اللازمة، وفق الوزارة.

تعلن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد من العدوان الآثم خلال الساعات القليلة الماضية ، ولم يؤثر على استمرارية خدمات الوزارة. وباشرت فرق الطوارئ عملها بالتنسيق... — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة (@mew_kwt) July 8, 2026

وكانت الوزارة أعلنت بشكل منفصل في وقت سابق ‌اليوم الأربعاء أنه تمت إعادة التيار ⁠لجميع ⁠المناطق السكنية المتضررة من انقطاعات سبق أن نجمت عن خروج عدد من خطوط النقل الهوائية عن الخدمة.