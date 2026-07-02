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العالم العربي الخليج

قطر: «تقدم إيجابي» في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

قطر: «تقدم إيجابي» في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

أحرز المفاوضون الأميركيون والإيرانيون تقدماً إيجابياً في المحادثات غير المباشرة التي عُقدت في الدوحة على أن تُعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.

وكتب الأنصاري، في منشور على موقع «إكس»: «اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون اليوم في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، استناداً إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن».

وأضاف: «اتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق»، الذي قضى في قصف أميركي إسرائيلي في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وكانت مصادر قد قالت لوكالة «رويترز» إن مفاوضي البلدين أمضيا يومين في الدوحة يناقشان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران، وهما ركيزتان من الاتفاق الأولي الذي وُقِّع في يونيو (حزيران)، بدلاً من مناقشة الموضوعات الأصعب التي كان يعتقد أن ذلك الإطار قد ‌مهّد الطريق لمناقشتها.

وفي واشنطن، ‌قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الجانبين يحرزان تقدماً ​بشأن ‌القيود ⁠المحتملة على ​برنامج ⁠إيران النووي، وهو السبب الرئيسي الذي دفعه إلى شن الحرب في فبراير. وأضاف للصحافيين: «تسير عملية نزع السلاح النووي من إيران على ما يرام. عقدوا اجتماعات جيدة جداً، وسنرى ما سيحدث». لكن مصادر قالت إن البرنامج النووي لم يُطرح في المحادثات، التي كانت ذات طبيعة فنية.

وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير ‌الخارجية ورئيس الوفد الإيراني، إن المحادثات اختتمت. ولم يذكر أي من الجانبين ما إذا كانا قد تمكنا من تضييق هوة خلافاتهما.

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خامنئي حرب إيران إيران قطر أميركا

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العالم العربي الخليج

تأكيد سعودي – باكستاني على تعزيز التعاون الأمني

الأمير عبد العزيز بن سعود لدى استقباله الوزير محسن رضا نقوي في الرياض (الداخلية السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سعود لدى استقباله الوزير محسن رضا نقوي في الرياض (الداخلية السعودية)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيد سعودي – باكستاني على تعزيز التعاون الأمني

الأمير عبد العزيز بن سعود لدى استقباله الوزير محسن رضا نقوي في الرياض (الداخلية السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سعود لدى استقباله الوزير محسن رضا نقوي في الرياض (الداخلية السعودية)

أكدت السعودية وباكستان، الأربعاء، حرصهما المشترك على تعزيز تعاونهما الأمني، في الوقت الذي وقّعا فيه مذكرة تفاهم لدعم تبادل الخبرات، وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي لنظيره الباكستاني محسن رضا نقوي، في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الأمير عبد العزيز بن سعود ومحسن رضا نقوي سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين، وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووقّع الجانبان خلال اللقاء مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الداخلية السعودي ونظيره الباكستاني خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم (واس)

وقال الأمير عبد العزيز بن سعود في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أكدنا الحرص المشترك على تعزيز التعاون الأمني بين بلدينا، ووقعنا مذكرة تفاهم في المجال الأمني، تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية، وعمق العلاقات الراسخة بين المملكة وباكستان».

حضر الاستقبال وتوقيع المذكرة من الجانب السعودي، الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المُكلف، وعبد الله الفارس وكيل الوزارة للشؤون الأمنية، والفريق سليمان اليحيى المستشار بمكتب الوزير، والفريق عبد الله البسامي مدير الأمن العام، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، وأحمد العيسى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي.

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العالم العربي الخليج

السعودية: ضبط شبكة إجرامية في الرياض تمتهن ترويج المخدرات

«الداخلية» السعودية أكدت أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية (واس)
«الداخلية» السعودية أكدت أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: ضبط شبكة إجرامية في الرياض تمتهن ترويج المخدرات

«الداخلية» السعودية أكدت أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية (واس)
«الداخلية» السعودية أكدت أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، ضبط شبكة إجرامية بمنطقة الرياض تمتهن تهريب المخدرات وترويجها، والقبض على عناصرها، وعددهم 22 شخصاً.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أنه بناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة، فقد جرى ضبط الشبكة والقبض على عناصرها؛ وهم: 19 مواطناً، بينهم أحد منسوبي وزارة البلديات والإسكان، بالإضافة إلى مخالف إثيوبي لنظام أمن الحدود، ووافدة مغربية، وآخر يمني، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت «الداخلية» أن «الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات»، مُشدِّدة على أنها «ستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد ومواطنيها والمقيمين على أراضيها كائناً من كان».

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العالم العربي الخليج

فيصل بن فرحان يزور متحف القصر الإمبراطوري في بكين ويطّلع على معالمه

وزير الخارجية السعودي خلال زيارته متحف القصر الإمبراطوري في العاصمة الصينية بكين (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي خلال زيارته متحف القصر الإمبراطوري في العاصمة الصينية بكين (الخارجية السعودية)
  • الصين: «الشرق الأوسط»
TT
  • الصين: «الشرق الأوسط»
TT

فيصل بن فرحان يزور متحف القصر الإمبراطوري في بكين ويطّلع على معالمه

وزير الخارجية السعودي خلال زيارته متحف القصر الإمبراطوري في العاصمة الصينية بكين (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي خلال زيارته متحف القصر الإمبراطوري في العاصمة الصينية بكين (الخارجية السعودية)

زار الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، متحف القصر الإمبراطوري في العاصمة الصينية بكين، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الصين.

واطّلع الأمير فيصل بن فرحان، خلال الجولة على أبرز المعالم الثقافية والتاريخية التي يضمها المتحف، وما يحتويه من مقتنيات وآثار تجسّد جوانب مهمة من تاريخ الحضارة الصينية وتراثها العريق.

اطّلع الأمير فيصل بن فرحان، خلال الجولة على أبرز المعالم الثقافية والتاريخية التي يضمها المتحف (الخارجية السعودية)

وتأتي الزيارة في إطار البرنامج الثقافي المصاحب للزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى الصين، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الجوانب الثقافية والحضارية.

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