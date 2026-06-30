وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره المالديفي التعاون الدفاعي

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع وزير الدفاع والخدمة الوطنية في جمهورية المالديف، حسن رشيد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه استعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الدفاعي بين المملكة والمالديف، وبحث مع نظيره المالديفي التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
استعرضت خلال لقائي مع معالي وزير الدفاع والخدمة الوطنية بجمهورية المالديف حسن رشيد العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الدفاعي بين بلدينا، وبحثنا آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وناقشنا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/XZVt2NRncD
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 30, 2026
وأضاف أن الجانبين ناقشا كذلك عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم مصالحهما المشتركة.