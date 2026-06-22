تأكيد عربي على أهمية تهيئة الأجواء لاتفاق يعزز استقرار المنطقة

أكد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دورته العادية الـ165 في العاصمة الأردنية عمّان، الاثنين، أهمية خفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاتفاق إيراني أميركي شامل يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وناقش الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية، بما فيها الترحيب بالاتفاق بين إيران وأميركا، مستعرضاً مسيرة العمل العربي المشترك، وسبل دعم منظومة الجامعة وتطوير آليات عملها بما يحقق تطلعات الدول الأعضاء فيها.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع (واس)

وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني رئيس الدورة الحالية للمجلس، اعتماد قرار تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لـ«جامعة الدول العربية» بتفويض من القادة العرب، اعتباراً من بداية شهر يوليو (تموز) المقبل.

وتمنى الزياني لفهمي نيابة عن الدول الأعضاء التوفيق والنجاح في قيادة الجامعة، ومواصلة تطوير العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا العربية.

الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع مسيرة العمل العربي المشترك (واس)

وشارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في الاجتماع، وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب، بحثت سبل تعزيز العلاقات، ووجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.