إدانات عربية لحادث ميناء دمياط في مصر

توالت إدانات عربية بعد إعلان الحكومة المصرية أن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط، مساء الأربعاء، ناتج عن «طائرة مسيرة»، وسط تحذيرات من توسيع رقعة الصراع الإقليمي.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، عن «استنكاره بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط في مصر، الأربعاء، والذي تبين أنه ناتجٌ عن طائرة مسيّرة».

وشدد فهمي على أن هذا الاستهداف «يُمثل عدواناً مرفوضاً ومداناً على المقدرات المصرية، وحذر من مغبة ما قد يُقدم عليه بعض الأطراف من محاولات يائسة وجبانة، لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة والدخول في مغامرات غير محسوبة».

وجدد فهمي تأكيده «أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط»، منوهاً بدور مصر منذ بداية الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) الماضي «في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة المستحكمة، والسعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس يُنهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها، والأمن والاستقرار للجميع».

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن «إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم بطائرةٍ مسيّرة الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط، وما أسفر عنه من اندلاع حريق فيهما»، وعدَّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وإمدادات الطاقة العالمية».

وأكدت «الخارجية البحرينية» في بيان، الخميس، «تضامن المملكة الكامل مع مصر، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية منشآتها الحيوية»، مجددةً دعوة المملكة إلى «الوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات الآثمة، واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وسلامة المدنيين».

وأعربت أيضاً «الخارجية الكويتية» عن «إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لما تعرضت له مصر من هجوم بطائرة مسيّرة»، مشيرة إلى تضامنها الكامل مع مصر، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

وأدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الهجوم الذي استهدف ميناء دمياط، مؤكداً أن هذه الأعمال والهجمات الإرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدَّد على تضامن دول الخليج مع مصر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها ومصالحها.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في بيان، الخميس، أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن «طائرة مسيّرة»، مشيراً إلى عدم إعلان أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وقال إن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة البترول المصرية عن نشوب «حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دمياط»، وأكدت أن الحادث «لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية».