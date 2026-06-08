أميركا تعترض ناقلة متجهة إلى إيران في خليج عمان

قال الجيش الأميركي إن قواته منعت مرور ناقلة نفط خاوية في خليج عمان اليوم الاثنين بعدما حاولت الإبحار إلى ميناء إيراني في خرق للحصار الحالي على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على «إكس» إن «السفينة (ماريفكس) التي ترفع علم بالاو كانت تعبر المياه الدولية في خليج عمان متجهة إلى إيران عندما استهدفت».

وأضافت أن «طائرة (إف-إيه - 18 سوبر هورنت) تابعة لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن أطلقت ذخيرة دقيقة على غرف الهندسة والتوجيه بالسفينة بعد رفض طاقمها الامتثال ‌لتوجيهات القوات ‌الأميركية». وتابعت: «لم تعد السفينة ماريفكس تبحر نحو ‌إيران».

سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

وقالت ⁠وزارة الموانئ والشحن ⁠والممرات المائية الهندية إن الناقلة كان على متنها 24 هندياً ضمن أفراد الطاقم، مضيفة أنها تلقت بلاغات عن اندلاع حريق على متن السفينة لكن الجميع بخير.

وذكر أوبيش كومار شارما المدير في الوزارة في مؤتمر صحافي: «ننسق مع وزارة الشؤون الخارجية وبعثاتنا في الخارج والبحرية الهندية ووزارة الدفاع ⁠لضمان سلامتهم». وأفاد في وقت سابق بأن ‌السفينة ترفع علم مدغشقر.

وبدأ الحصار ‌الأميركي للموانئ الإيرانية في أبريل (نيسان) بعد أن شددت إيران القيود ‌على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية ‌الأميركية إن القيود تنطبق على السفن المتجهة إلى إيران أو القادمة منها، لا على السفن العابرة للمضيق إلى وجهات غير إيرانية.

وقال مصدر هندي مطلع لـ«رويترز» إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ‌لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركة ماريفكس في السابق. ويفرض المكتب، الذي ينفذ العقوبات ⁠الأميركية، ⁠منذ فبراير (شباط) 2025 عقوبات على نحو ألف فرد وسفينة وطائرة ذات صلة بإيران في إطار حملة «أقصى الضغوط» الاقتصادية على شبكات النظام المصرفي الموازي وغسل الأموال والتهرب من العقوبات في إيران. وذكر المصدر أن السفينة تراجعت ثلاث مرات بعد تحذيرات متكررة من البحرية الأميركية، مضيفاً أن السفينة قامت بمحاولة أخرى لاجتياز الحصار باستخدام المياه الإقليمية العمانية اليوم.

وقالت السفارة الهندية في سلطنة عمان في منشور على «إكس» إن نيودلهي على اتصال مع السلطات العمانية للعمل على إنقاذ البحارة وضمان سلامتهم. وقال المصدر لـ«رويترز» إن جميع أفراد الطاقم أُنقذوا بمساعدة السلطات العمانية.