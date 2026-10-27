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«النخبة الآسيوي»: شباب الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم استقلال طهران

فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

«النخبة الآسيوي»: شباب الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم استقلال طهران

فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)

حقق فريق شباب الأهلي الإماراتي فوزه الثالث على التوالي، في ثالث جولات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه استقلال طهران الإيراني 2 - صفر الثلاثاء.

ونجح البرازيلي ماتيوس ليما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69، وأضاف مواطنه خوان بيزيرا هدفاً ثانياً في الدقيقة 84، وكلاهما من صناعة المهاجم الإيراني سردار أزمون لاعب شباب الأهلي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مواطنه العين متصدر الترتيب حتى الآن.

أما استقلال طهران فقد تعرض للهزيمة الأولى وتوقفت سلسلة انتصاراته، ليظل عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

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«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحصد أول نقطة في مشواره

السيب العُماني تعادل مع ضيفه إيست بنغال الهندي (الاتحاد الآسيوي)
السيب العُماني تعادل مع ضيفه إيست بنغال الهندي (الاتحاد الآسيوي)
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«أبطال آسيا 2»: السيب العماني يحصد أول نقطة في مشواره

السيب العُماني تعادل مع ضيفه إيست بنغال الهندي (الاتحاد الآسيوي)
السيب العُماني تعادل مع ضيفه إيست بنغال الهندي (الاتحاد الآسيوي)

تعادل فريق السيب العُماني مع ضيفه إيست بنغال الهندي بدون أهداف، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، يلتقي الشرطة العراقي مع الحسين الأردني على «ستاد الزوراء» في بغداد في إطار المباراة الثانية ضمن المجموعة.

ويتصدر الفريق العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للفريق الأردني، ونقطتين من ثلاث مباريات لإيست بنغال، بينما حقق السيب أول نقطة في مشواره.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشرطة على السيب 1 - صفر في بغداد، وتعادل الحسين مع إيست بنغال 2 - 2 في عمّان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الحسين على السيب 3 - صفر في السيب، وفوز الشرطة على إيست بنغال 3 - 2 في الهند.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يلتقي إيست بنغال مع السيب في كالكوتا، والحسين مع الشرطة في عمان.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال آسيا سلطنة عمان
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: شباب الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم استقلال طهران

فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

«النخبة الآسيوي»: شباب الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم استقلال طهران

فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي شباب الأهلي بالفوز على الاستقلال (الاتحاد الآسيوي)

حقق فريق شباب الأهلي الإماراتي فوزه الثالث على التوالي، في ثالث جولات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه استقلال طهران الإيراني 2 - صفر الثلاثاء.

ونجح البرازيلي ماتيوس ليما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69، وأضاف مواطنه خوان بيزيرا هدفاً ثانياً في الدقيقة 84، وكلاهما من صناعة المهاجم الإيراني سردار أزمون لاعب شباب الأهلي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مواطنه العين متصدر الترتيب حتى الآن.

أما استقلال طهران فقد تعرض للهزيمة الأولى وتوقفت سلسلة انتصاراته، ليظل عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

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الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي الإمارات
الرياضة رياضة عربية

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)
الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)
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الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق

الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)
الاتحاد الآسيوي يرفض اتهامات علي بن الحسين ويحيل تصريحاته للتحقيق (شعار الاتحاد)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم رفضه التام للأطروحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم في تصريحات نشرت على حسابه في منصة «إكس»، والمتعلقة بسير أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم طوكيو 2026، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والعمليات الديمقراطية في الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي نشره بموقعه الإلكتروني: «عقد اجتماع الجمعية العمومية بما يتوافق تماماً مع القواعد واللوائح المعمول بها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات واضحة لمشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء في أعمال الجمعية العمومية، وقد جرى الالتزام بهذه الإجراءات طوال انعقادها».

وأضاف: «خلال أعمال الجمعية العمومية في طوكيو لم يطلب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الكلمة، كما لم يتقدم أي اتحاد وطني عضو آخر بطلب مماثل. وقد أتيحت للوفد الأردني فرصة المشاركة وفقاً للإجراءات المعتمدة، إلا أنه لم يقدم أي طلب». وكان الأمير علي بن الحسين كتب منشوراً بمنصة «إكس» قال فيه: «عندما يتعلق الأمر بانتخابات الفيفا، لا يملك رؤساء الاتحادات القارية أي دور، إذ يقع حق التصويت على عاتق كل اتحاد وطني عضو على حدة. وعليه، فإن أي مزاعم ظهرت مؤخراً تشير إلى أن رؤساء الاتحادات القارية أو أعضاء مجلس فيفا يشاركون في عملية التصويت هي مزاعم لا أساس لها من الصحة».

وأضاف: «بعد عودتي من طوكيو حيث عقد مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان اليومان الأولان عن كرة القدم، التي نخدمها جميعاً. أما اليوم الأخير فقد كان سياسة خالصة بناء على طلب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي». وأكمل: «كانت هناك تقارير تفيد بأن آسيا لديها موقف موحد عندما يتعلق الأمر بانتخاب الرئيس التالي للفيفا. في الواقع، لم يُسمح لأحد بالتحدث، أو طرح أسئلة، أو مناقشة، أو التحدث مع وسائل الإعلام». وأكد: «غياب الشفافية يؤدي إلى غياب المساءلة. لا يجب السماح بأي شكل من أشكال الإكراه أو التهديدات أو الرشاوى». وأوضح الاتحاد الآسيوي: «بناء على ذلك، يرفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أي إيحاء بأن أعمال الجمعية العمومية لم تجرِ على النحو السليم، أو بأن العمليات الديمقراطية للاتحاد قد تعرضت للمساس».

وأكمل: «علاوة على ذلك، لم يسبق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن قيد أعضاءه عن التواصل مع وسائل الإعلام. فقد كان كل عضو، ولا يزال، يتمتع بحرية كاملة في التعبير عن آرائه، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به». وتابع: «ويأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على محمل الجد الادعاءات غير المدعومة بالأدلة، والتي تفتقر تماماً إلى أي أساس موثوق، بشأن الإكراه أو التهديدات أو الرشوة. فمثل هذه الاتهامات الخطيرة يجب أن تستند إلى أدلة موثوقة، ولا ينبغي إطلاقها من دون أساس واقعي سليم».

وأضاف: «بناء على ذلك، سيحيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بما في ذلك الادعاءات التي أثارها، إلى الهيئات القضائية المختصة في الاتحاد للنظر فيها واتخاذ أي إجراءات إضافية تراها مناسبة، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللوائح المعمول بها». وأكمل: «يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه الراسخ بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمعاملة العادلة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء. وسيواصل الالتزام بنظامه الأساسي ولوائحه، وضمان سير أعمال الجمعية العمومية بنزاهة وعدالة، ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة».

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