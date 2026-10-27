«النخبة الآسيوي»: شباب الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم استقلال طهران

حقق فريق شباب الأهلي الإماراتي فوزه الثالث على التوالي، في ثالث جولات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه استقلال طهران الإيراني 2 - صفر الثلاثاء.

ونجح البرازيلي ماتيوس ليما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69، وأضاف مواطنه خوان بيزيرا هدفاً ثانياً في الدقيقة 84، وكلاهما من صناعة المهاجم الإيراني سردار أزمون لاعب شباب الأهلي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مواطنه العين متصدر الترتيب حتى الآن.

أما استقلال طهران فقد تعرض للهزيمة الأولى وتوقفت سلسلة انتصاراته، ليظل عند النقطة السادسة في المركز الخامس.