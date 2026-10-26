«النخبة الآسيوي»: القوة الجوية يحقق انتصاره الأول

سجّل القائد سعد عبد الأمير هدف الفوز 1-صفر لفريقه القوة الجوية العراقي على ضيفه باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة، ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات في ملعب المدينة في العاصمة بغداد الاثنين.

وتقدم القوة الجوية للمركز العاشر بثلاث نقاط بعد هزيمتين متتاليتين، في حين ظل باختاكور في المركز 12 بنقطتين من تعادلين في أول جولتين.

وجاء هدف عبد الأمير في الدقيقة 70 عندما تابع تمريرة بضربة رأس من أشرف بودرامة إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في الثاني والثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يلتقي باختاكور مع النصر السعودي في طشقند، والوصل مع القوة الجوية في دبي.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في كل منطقة. وتقام مباريات دور الستة عشر في مارس (آذار) المقبل، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.