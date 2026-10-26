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«النخبة الآسيوي»: القوة الجوية يحقق انتصاره الأول

احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)
احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: القوة الجوية يحقق انتصاره الأول

احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)
احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)

سجّل القائد سعد عبد الأمير هدف الفوز 1-صفر لفريقه القوة الجوية العراقي على ضيفه باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة، ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات في ملعب المدينة في العاصمة بغداد الاثنين.

وتقدم القوة الجوية للمركز العاشر بثلاث نقاط بعد هزيمتين متتاليتين، في حين ظل باختاكور في المركز 12 بنقطتين من تعادلين في أول جولتين.

وجاء هدف عبد الأمير في الدقيقة 70 عندما تابع تمريرة بضربة رأس من أشرف بودرامة إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في الثاني والثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يلتقي باختاكور مع النصر السعودي في طشقند، والوصل مع القوة الجوية في دبي.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في كل منطقة. وتقام مباريات دور الستة عشر في مارس (آذار) المقبل، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

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«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: القوة الجوية يحقق انتصاره الأول

احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)
احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

«النخبة الآسيوي»: القوة الجوية يحقق انتصاره الأول

احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)
احتفالية لاعبي القوة الجوية بهدف القائد سعد عبد الأمير في مرمى باختاكور (الاتحاد الآسيوي)

سجّل القائد سعد عبد الأمير هدف الفوز 1-صفر لفريقه القوة الجوية العراقي على ضيفه باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة، ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات في ملعب المدينة في العاصمة بغداد الاثنين.

وتقدم القوة الجوية للمركز العاشر بثلاث نقاط بعد هزيمتين متتاليتين، في حين ظل باختاكور في المركز 12 بنقطتين من تعادلين في أول جولتين.

وجاء هدف عبد الأمير في الدقيقة 70 عندما تابع تمريرة بضربة رأس من أشرف بودرامة إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في الثاني والثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يلتقي باختاكور مع النصر السعودي في طشقند، والوصل مع القوة الجوية في دبي.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في كل منطقة. وتقام مباريات دور الستة عشر في مارس (آذار) المقبل، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي أخبار العراق العراق
الرياضة رياضة عربية

نخبة آسيا: كينونيس ينقذ القادسية من الخسارة أمام السد

من مباراة القادسية والسد القطري في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)
من مباراة القادسية والسد القطري في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)
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نخبة آسيا: كينونيس ينقذ القادسية من الخسارة أمام السد

من مباراة القادسية والسد القطري في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)
من مباراة القادسية والسد القطري في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)

أنقذ المهاجم المكسيكي كينونيس، فريق القادسية السعودي، من الخسارة على أرضه أمام السد القطري، وعادل النتيجة 1-1 قبل 6 دقائق من نهاية المباراة التي جمعتهما بالدمام ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان القادسية كسب مباراته الأولى أمام الوصل الإماراتي 2-1، وتعادل مع باختاكور الأوزبكي 1-1 في الثانية، وانتزع تعادلاً صعباً في الثالثة، الاثنين، على «ملعب الأمير محمد بن فهد» بالدمام.

ورفع القادسية رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما حصل السد على أول نقطة له في الموسم الحالي بعدما خسر في أول مباراتين. وتقدم السد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 74، وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك القادسية التعادل عن طريق كينونيس. ويلتقي القادسية في الجولة المقبلة من البطولة مع الغرافة القطري يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يلعب السد في اليوم ذاته مع الأهلي السعودي حامل اللقب في آخر موسمين.

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة عربية

«النخبة الآسيوي»: العين يحافظ على الصدارة بثنائية ربيعة ورحيمي

المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)
المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)
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«النخبة الآسيوي»: العين يحافظ على الصدارة بثنائية ربيعة ورحيمي

المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)
المصري رامي ربيعة يتلقى تهنئة زميله لازارو بهدفه في مرمى تراكتور (نادي العين)

حافظ العين الإماراتي على صدارة مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه تراكتور الإيراني ضمن الجولة الثالثة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الاثنين.

ورفع العين رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، في حين تجمد رصيد تراكتور عند نقطة واحدة في المركز 12 دون تحقيق أي انتصار في ثلاث مباريات.

ووضع المصري رامي ربيعة العين في المقدمة بتسديدة هائلة من مدى بعيد في الدقيقة 21، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عن طريق تيبور هاليلوفيتش في الدقيقة 55.

ومنح المغربي الحسين رحيمي هدف الفوز للعين في الدقيقة 70 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة من مواطنه يحيى بن خالق.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في الثاني والثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث يلعب تراكتور مع نيفتشي في مسقط، والاتحاد مع العين في جدة.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الستة عشر أفضل ثمانية أندية في كل منطقة. وتقام مباريات دور الستة عشر في مارس (آذار) المقبل، في حين تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.

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