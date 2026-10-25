عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:46 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

علي بن الحسين يتهم إنفانتينو بتحويل «كونغرس الاتحاد الآسيوي» لمنصة سياسية

قال إن المسؤولين عن الجمعية العمومية لم يسمحوا لأحد بالتحدث أو طرح الأسئلة

الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)
الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)
TT
TT

علي بن الحسين يتهم إنفانتينو بتحويل «كونغرس الاتحاد الآسيوي» لمنصة سياسية

الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)
الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)

اتهم الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الأحد، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) باستغلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لأغراض سياسية، في إطار سعيه لإعادة انتخابه لولاية رابعة.

وأيّد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي خلال الجمعية العمومية الاستثنائية (الكونغرس) التي عقدت في طوكيو يوم الجمعة، ترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً لـ«فيفا».

وبعد أشهر من اتهام الاتحاد إنفانتينو «بانتهاك جسيم للثقة» بسبب مشروع «فيفا» الذي تم العدول عنه، قال الشيخ سلمان، أمام الجمعية العمومية، إن آسيا أصبحت الآن متحدة خلف إنفانتينو.

لكن الأمير علي، الذي طالما كان من أشد منتقدي قيادة «فيفا»، رسم صورة مختلفة تماماً للأحداث التي جرت في طوكيو. وكتب على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بعد عودتي من طوكيو؛ حيث انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خُصص اليومان الأول والثاني لكرة القدم التي نعمل جميعاً من أجلها. أما اليوم الأخير فكان عبارة عن سياسة بحتة بناءً على طلب جياني إنفانتينو».

وأضاف: «كانت هناك تقارير تفيد بأن آسيا تتبنى موقفاً موحداً فيما يتعلق بانتخاب الرئيس القادم لـ(فيفا). في الواقع، لم يُسمح لأحد بالتحدث أو طرح الأسئلة أو النقاش أو التحدث مع وسائل الإعلام».

وتابع: «يؤدي الافتقار إلى الشفافية لغياب المساءلة. ولا ينبغي السماح بحدوث أي قدر من الإكراه أو التهديدات أو الرشاوى».

ولم يُقدم الأمير علي مزيداً من التفاصيل بشأن بيانه. وتواصلت «رويترز» مع «فيفا» والاتحاد الآسيوي للحصول على تعليق.

كما ألقى إنفانتينو كلمة أمام الجمعية العمومية، وأعرب عن دعمه الشيخ سلمان لولاية أخرى.

وشن الأمير علي في أغسطس (آب) هجوماً علنياً على إنفانتينو، متهماً إياه «بالابتزاز» وقال إن «فيفا» عرضت المساعدة في حل مشكلات المملكة مقابل تأييده.

وبعد يومين، أكد الأمير علي أن لاعبي الأردن والجهاز الفني تلقوا المكافآت المستحقة عن مشاركتهم في كأس العرب 2025.

وكان الاتحاد الأردني ينتظر منذ ديسمبر (كانون الأول) الحصول على جوائز مالية لبلوغه نهائي كأس العرب في قطر.

وقابل إنفانتينو، أمس، الأسئلة بشأن إذا كان قد فكّر في الاستقالة في أعقاب فشل المشروع بـ«الضحك»، مشيراً إلى ما وصفه بالدعم الساحق من الاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

وتعززت احتمالات إعادة انتخاب المسؤول «السويسري - الإيطالي» بشكل كبير، بعد تأييد الاتحاد الآسيوي، ما زاد عزلة أوروبا، وكشف عن عدم وجود منافس له.

مواضيع
فيفا كرة القدم رياضة كأس آسيا الأردن

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إنفانتينو ضاحكاً: «الغالبية الساحقة» من كرة القدم العالمية تدعمني!

رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)

إنفانتينو ضاحكاً: «الغالبية الساحقة» من كرة القدم العالمية تدعمني!

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه يحظى بدعم «الغالبية الساحقة» من الاتحادات الكروية حول العالم.

«الشرق الأوسط» (باكو (أذربيجان))
رياضة سعودية الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)
رياضة سعودية

آسيا تحسم موقفها: نعم لـ«إنفانتينو»

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، أن الاتحاد القاري سيدعم ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية الشيخ سلمان آل خليفة خلال كلمته أمام اتحادات آسيا الوطنية (الاتحاد الآسيوي)
رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد دعم القارة لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً للفيفا

قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الاتحاد القاري سيدعم ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية أذربيجان تستضيف كأس العالم تحت 15 عاماً (فيفا)
رياضة عالمية

«فيفا»: 78 منتخباً تسجل ظهورها الأول في بطولاته عبر مونديال تحت 15 عاماً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن 78 منتخباً من أصل 189 مشاركاً في كأس العالم تحت 15 عاماً ستخوض أول مشاركة لها في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي.

«الشرق الأوسط» (باكو)
رياضة عالمية مجموعة قرارات اتخذها مكتب مجلس الاتحاد الدولي عقب اجتماع في زيورخ السويسرية (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«فيفا» يمنح قطر استضافة ختام كأس القارات للأندية 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اختيار قطر لاستضافة المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس القارات للأندية 2026.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الرياضة رياضة عربية

علي بن الحسين يتهم إنفانتينو بتحويل «كونغرس الاتحاد الآسيوي» لمنصة سياسية

الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)
الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)
TT
TT

علي بن الحسين يتهم إنفانتينو بتحويل «كونغرس الاتحاد الآسيوي» لمنصة سياسية

الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)
الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)

اتهم الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الأحد، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) باستغلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لأغراض سياسية، في إطار سعيه لإعادة انتخابه لولاية رابعة.

وأيّد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي خلال الجمعية العمومية الاستثنائية (الكونغرس) التي عقدت في طوكيو يوم الجمعة، ترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً لـ«فيفا».

وبعد أشهر من اتهام الاتحاد إنفانتينو «بانتهاك جسيم للثقة» بسبب مشروع «فيفا» الذي تم العدول عنه، قال الشيخ سلمان، أمام الجمعية العمومية، إن آسيا أصبحت الآن متحدة خلف إنفانتينو.

لكن الأمير علي، الذي طالما كان من أشد منتقدي قيادة «فيفا»، رسم صورة مختلفة تماماً للأحداث التي جرت في طوكيو. وكتب على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بعد عودتي من طوكيو؛ حيث انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خُصص اليومان الأول والثاني لكرة القدم التي نعمل جميعاً من أجلها. أما اليوم الأخير فكان عبارة عن سياسة بحتة بناءً على طلب جياني إنفانتينو».

وأضاف: «كانت هناك تقارير تفيد بأن آسيا تتبنى موقفاً موحداً فيما يتعلق بانتخاب الرئيس القادم لـ(فيفا). في الواقع، لم يُسمح لأحد بالتحدث أو طرح الأسئلة أو النقاش أو التحدث مع وسائل الإعلام».

وتابع: «يؤدي الافتقار إلى الشفافية لغياب المساءلة. ولا ينبغي السماح بحدوث أي قدر من الإكراه أو التهديدات أو الرشاوى».

ولم يُقدم الأمير علي مزيداً من التفاصيل بشأن بيانه. وتواصلت «رويترز» مع «فيفا» والاتحاد الآسيوي للحصول على تعليق.

كما ألقى إنفانتينو كلمة أمام الجمعية العمومية، وأعرب عن دعمه الشيخ سلمان لولاية أخرى.

وشن الأمير علي في أغسطس (آب) هجوماً علنياً على إنفانتينو، متهماً إياه «بالابتزاز» وقال إن «فيفا» عرضت المساعدة في حل مشكلات المملكة مقابل تأييده.

وبعد يومين، أكد الأمير علي أن لاعبي الأردن والجهاز الفني تلقوا المكافآت المستحقة عن مشاركتهم في كأس العرب 2025.

وكان الاتحاد الأردني ينتظر منذ ديسمبر (كانون الأول) الحصول على جوائز مالية لبلوغه نهائي كأس العرب في قطر.

وقابل إنفانتينو، أمس، الأسئلة بشأن إذا كان قد فكّر في الاستقالة في أعقاب فشل المشروع بـ«الضحك»، مشيراً إلى ما وصفه بالدعم الساحق من الاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

وتعززت احتمالات إعادة انتخاب المسؤول «السويسري - الإيطالي» بشكل كبير، بعد تأييد الاتحاد الآسيوي، ما زاد عزلة أوروبا، وكشف عن عدم وجود منافس له.

مواضيع
فيفا كرة القدم رياضة كأس آسيا الأردن
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: تأهل الزمالك وبيراميدز لدور المجموعات

احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)
احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)
TT
TT

«أبطال أفريقيا»: تأهل الزمالك وبيراميدز لدور المجموعات

احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)
احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)

تقدم الزمالك وبيراميدز المصريان إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التفوق على الجيش الرواندي والمريخ بنتيو الجنوب سوداني على الترتيب، السبت.

وكرر الزمالك، العائد لدوري أبطال أفريقيا، فوزه 1 - 0 على الجيش الرواندي على استاد القاهرة بهدف مبكر سجله أحمد شريف في الدقيقة الأولى ليتفوق بنتيجة 2 - 0 في مجموع المباراتين.

وكان الزمالك قريباً من تسجيل الهدف الثاني قرب الاستراحة بعدما أطلق عمر جابر تمريرة عرضية أبعدها دفاع الفريق الزائر من أمام المرمى.

احتفالية لاعبي بيراميدز بعد الفوز الكبير على المريخ بنتيو (نادي بيراميدز)

وفي نفس التوقيت، سجل عبد الرحمن مجدي هدفين في الشوط الأول ليفوز بيراميدز 4 - 0 على ضيفه المريخ بنتيو القادم من جنوب السودان ليحسم التأهل بعد تفوقه ذهاباً 1 - 0.

ومنح الجناح مجدي التقدم للفريق المصري في الدقيقة 22 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من مصطفى فتحي، قبل أن يضاعف النتيجة بعدها بسبع دقائق.

واستغل مجدي تمريرة عرضية بعد ركلة ركنية من محمد الشيبي، وأطلق تسديدة من مدى قريب استقرت في الزاوية اليمنى.

وجعل مصطفى فتحي النتيجة 3 - 0 في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما صوب الكرة من عند حافة منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية اليمنى أيضاً.

واحتاج البديل نذير بن بوعلي لنحو 5 دقائق بعد مشاركته لكي يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 71، بعدما استقبل تمريرة من كريم حافظ، وسجل من الوضع منفرداً.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يودّع في مالي

فريق الترجي التونسي (حسابه في فيسبوك)
فريق الترجي التونسي (حسابه في فيسبوك)
TT
TT

«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يودّع في مالي

فريق الترجي التونسي (حسابه في فيسبوك)
فريق الترجي التونسي (حسابه في فيسبوك)

ودّع فريق الترجي الجرجيسي التونسي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره ريال باماكو المالي، بنتيجة إجمالية في دور الـ32 من المسابقة 3 / 5.

ورغم نجاح الترجي الجرجيسي في التعادل خارج ملعبه، السبت، بنتيجة 2 / 2، فإن خسارته 1 / 3 في مباراة الذهاب قضت على آماله في التأهل بشكل كبير، ليصعد الفريق المالي إلى دور المجموعات.

وتملك الكرة التونسية ممثلاً ثانياً وهو الصفاقسي التونسي الذي يلعب لاحقاً السبت مع أفاد دجيكانو الإيفواري، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الصفاقسي 2 / 1.

مواضيع
الرياضة كرة القدم مالي