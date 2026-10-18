كأس الخليج للناشئين: «الأخضر» يتعثر أمام مصر بخماسية نظيفة

فاز المنتخب المصري على نظيره السعودي 5 / صفر، وتغلب المنتخب اليمني على نظيره العراقي 2 / صفر، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عاماً المقامة في قطر.

وعلى استاد حمد الكبير، سجل المنتخب المصري أهدافه الخمسة خلال الشوط الثاني، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بمنافسات المجموعة الثانية.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح محمد جمال التسجيل للمنتخب المصري من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وأضاف زياد سعودي الهدف الثاني في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

افتتح محمد جمال التسجيل للمنتخب المصري من ركلة جزاء في الدقيقة 54 (المنتخب السعودي)

وسجل أحمد صفوت الهدف الثالث في الدقيقة 85 بتسديدة من حدود المنطقة، قبل أن يضيف خالد محمود وأحمد بشير الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين السادسة والثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، على الترتيب.

وفي المباراة الأخرى، حسم المنتخب اليمني مواجهته مع نظيره العراقي بهدفين سجلهما علي فارع ومحمد صادق في الدقيقتين 26 و49، ليحصد ثلاث نقاط.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره اليمني على استاد حمد بن خليفة في الجولة الثانية، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الكويتي على استاد سعود بن عبدالرحمن.