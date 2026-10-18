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كأس الخليج للناشئين: «الأخضر» يتعثر أمام مصر بخماسية نظيفة

خسارة ثقيلة تعرض لها «الأخضر» أمام منتخب مصر في كأس الخليج للناشئين (الاتحاد المصري)
خسارة ثقيلة تعرض لها «الأخضر» أمام منتخب مصر في كأس الخليج للناشئين (الاتحاد المصري)
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كأس الخليج للناشئين: «الأخضر» يتعثر أمام مصر بخماسية نظيفة

خسارة ثقيلة تعرض لها «الأخضر» أمام منتخب مصر في كأس الخليج للناشئين (الاتحاد المصري)
خسارة ثقيلة تعرض لها «الأخضر» أمام منتخب مصر في كأس الخليج للناشئين (الاتحاد المصري)

فاز المنتخب المصري على نظيره السعودي 5 / صفر، وتغلب المنتخب اليمني على نظيره العراقي 2 / صفر، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عاماً المقامة في قطر.

وعلى استاد حمد الكبير، سجل المنتخب المصري أهدافه الخمسة خلال الشوط الثاني، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بمنافسات المجموعة الثانية.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح محمد جمال التسجيل للمنتخب المصري من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وأضاف زياد سعودي الهدف الثاني في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

افتتح محمد جمال التسجيل للمنتخب المصري من ركلة جزاء في الدقيقة 54 (المنتخب السعودي)

وسجل أحمد صفوت الهدف الثالث في الدقيقة 85 بتسديدة من حدود المنطقة، قبل أن يضيف خالد محمود وأحمد بشير الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين السادسة والثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، على الترتيب.

وفي المباراة الأخرى، حسم المنتخب اليمني مواجهته مع نظيره العراقي بهدفين سجلهما علي فارع ومحمد صادق في الدقيقتين 26 و49، ليحصد ثلاث نقاط.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره اليمني على استاد حمد بن خليفة في الجولة الثانية، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الكويتي على استاد سعود بن عبدالرحمن.

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الرياضة رياضة عربية

حمد بن خليفة رئيس الاتحاد الخليجي تحت الملاحظة الطبية بسبب وعكة صحية

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (قنا)
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (قنا)
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حمد بن خليفة رئيس الاتحاد الخليجي تحت الملاحظة الطبية بسبب وعكة صحية

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (قنا)
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (قنا)

يخضع الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية وذلك بعد تعرضه أمس السبت لأزمة صحية طارئة وصفت بالبسيطة.

و يتواجد الشيخ حمد حالياً تحت العناية الطبية، في انتظار استكمال الفحوصات اللازمة والاطمئنان على وضعه الصحي.

ويأتي ذلك مع انطلاق منافسات كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر، حيث شهدت مباريات الجمعة خسارة المنتخب القطري، صاحب الأرض، أمام نظيره الصيني بهدفين دون مقابل، فيما تغلب المنتخب الإماراتي على البحرين بهدفين مقابل هدف.

وشهدت الجولة الافتتاحية التي جرت السبت فوز المنتخب المصري على نظيره السعودي بخمسة أهداف دون مقابل، بينما تجاوز المنتخب اليمني نظيره العراقي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي نظيره اليمني في الجولة الثانية على استاد حمد بن خليفة، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الكويتي على استاد سعود بن عبد الرحمن.

 

 

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الدوري القطري: الشمال يتعثر بالتعادل في الظهور الأول لمحرز

محرز خلال المواجهة (نادي الشمال)
محرز خلال المواجهة (نادي الشمال)
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الدوري القطري: الشمال يتعثر بالتعادل في الظهور الأول لمحرز

محرز خلال المواجهة (نادي الشمال)
محرز خلال المواجهة (نادي الشمال)

سقط الشمال وصيف الدوري القطري، في فخ تعادل مخيب 0-0 أمام لوسيل، السبت، ضمن المرحلة السادسة التي شهدت خطف السيلية نقطته الأولى بالتعادل مع قطر 2-2.

في المباراة الأولى، لم يسعف فريق المدرب الإسباني ديفيد براتس الاستنجاد بالنجم الجزائري المخضرم رياض محرز، الذي ظهر للمرة الأولى بديلاً منذ الدقيقة 60، في تجنب التعثر، ليصل إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس.

بالمقابل، حصد الوافد الجديد لدوري الأضواء نقطته السادسة وظل في المركز التاسع.

وكان محرز قد وصل إلى الدوحة الاثنين الماضي، واجتاز الفحص الطبي بنجاح، قبل أن يتأخر توقيع العقد بسبب الإجراءات المتعلقة بتسجيله في كشوفات النادي لدى الاتحاد القطري لكرة القدم.

وقُيّد النجم الجزائري في قائمة الشمال بدلاً من المغربي محمد ربيع حريمات الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفريق أمام الغرافة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري القطري.

وفي الثانية، خطف السيلية تعادلاً في الرمق الأخير أمام قطر، ليحصد نقطته الأولى في البطولة، لكنه ظل في المركز الأخير فيما وصل قطر إلى النقطة الثالثة في المركز قبل الأخير.

وتختتم المرحلة الأحد بقمتي السد مع الدحيل والغرافة مع الريان.

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«أبطال أفريقيا»: نهضة بركان يضع قدماً بدور المجموعات

نهضة بركان المغربي هزم ستار سبورت أكاديمي السيراليوني في ليبيريا (نادي نهضة بركان)
نهضة بركان المغربي هزم ستار سبورت أكاديمي السيراليوني في ليبيريا (نادي نهضة بركان)
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«أبطال أفريقيا»: نهضة بركان يضع قدماً بدور المجموعات

نهضة بركان المغربي هزم ستار سبورت أكاديمي السيراليوني في ليبيريا (نادي نهضة بركان)
نهضة بركان المغربي هزم ستار سبورت أكاديمي السيراليوني في ليبيريا (نادي نهضة بركان)

اقترب فريق نهضة بركان المغربي من التأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد الفوز 2/ صفر خارج أرضه على ستار سبورت أكاديمي السيراليوني، السبت.

وأقيمت المباراة بمدينة بانيسفيل في ليبيريا؛ إذ إن ملاعب سيراليون غير معتمدة من الاتحاد الأفريقي.

أحرز أسامة المليوي هدفَي الفريق المغربي في الدقيقتين 14 و45.

وفي نفس التوقيت، خسر نواذيبو الموريتاني أمام مضيّفه سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 1/ 2.

وأحرز آبي كاسي ومحمدو كاراموكو هدفَي الفريق الإيفواري في الدقيقتين 11 و98، في حين أحرز محمد سعيد الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 39.

وفي وقت سابق السبت، فاز يانغ أفريكانز التنزاني على مضيّفه أندوهارانوفوتسي بطل مدغشقر بنتيجة 4/ صفر، وفاز أورلاندو بايرتس على مضيّفه أفريكان ستارز الناميبي بنتيجة 1/ صفر.

وتُستكمل منافسات الذهاب الأحد، في حين ستقام جولة الإياب بعد أسبوع.

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