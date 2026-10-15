السعودي «القحطاني» يدير افتتاح كأس الخليج للناشئين بين قطر والصين

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي، الخميس، تعيينات حكام مباراتي الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من النسخة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وذكرت اللجنة الإعلامية للبطولة في بيان أن الحكم السعودي علي القحطاني سيدير المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب القطري بنظيره الصيني، الجمعة، على استاد حمد الكبير.
ويعاون القحطاني مواطناه سعد الشبرمي ومحمد وزي فيما يتولى السعودي عبدالله زربان مهمة الحكم الرابع وعبدالله البلوشي مهمة مقيم الحكام.
وأسندت اللجنة إدارة المباراة الثانية التي تجمع منتخبي الإمارات والبحرين على استاد حمد بن خليفة إلى الحكم الكويتي داود العبدالله ويعاونه مواطنه شافي الفيلكاوي والعراقي شاكر أديب، فيما يتولى العراقي ليث سطامي مهمة الحكم الرابع وعبدالرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.
وتشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة في أكبر نسخة من حيث عدد المنتخبات المشاركة، وفقاً لبيان اللجنة الإعلامية.
وتقام المنافسات بإشراف اللجنة المحلية المنظمة في قطر بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم.