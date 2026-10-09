الدوري القطري: العربي يجرّد السد الصدارة... ويهديها للريان

جرّد العربي غريمه السد صدارة الدوري القطري، بعدما ألحق به الخسارة الأولى 3-2 الجمعة في المرحلة الخامسة، مهديا ريادة الترتيب إلى الريان الذي تغلب على قطر 3-0.

ورفض «فريق الشعب» التخلي عن الانتصار رغم عودة «الزعيم» مرتين، محققاً فوزه الثاني في البطولة مقابل ثلاثة تعادلات، ليصل إلى النقطة التاسعة ويستعيد المركز الرابع.

في المقابل، عرف السد السقوط الأول في البطولة والثاني هذا الموسم، بعد الخسارة في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني (0-3)، ليبقى رصيده عند 12 نقطة ويتراجع إلى الوصافة.

وكان الريان المستفيد الأكبر من سقوط السد، بعدما بقي في صدارة الترتيب التي كان قد اعتلاها مؤقتا إثر فوزه على نادي قطر بثلاثية نظيفة، ليصل إلى النقطة 13 من الانتصار الرابع مقابل تعادل وحيد.

بالمقابل مني قطر بالخسارة الثالثة في البطولة مقابل تعادلين، ليتجمد رصيده عند نقطتين ويبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.