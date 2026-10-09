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الدوري القطري: العربي يجرّد السد الصدارة... ويهديها للريان

لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)
لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)
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الدوري القطري: العربي يجرّد السد الصدارة... ويهديها للريان

لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)
لاعبو العربي يحتفلون بالهدف الثالث في المباراة (موقع النادي)

جرّد العربي غريمه السد صدارة الدوري القطري، بعدما ألحق به الخسارة الأولى 3-2 الجمعة في المرحلة الخامسة، مهديا ريادة الترتيب إلى الريان الذي تغلب على قطر 3-0.

ورفض «فريق الشعب» التخلي عن الانتصار رغم عودة «الزعيم» مرتين، محققاً فوزه الثاني في البطولة مقابل ثلاثة تعادلات، ليصل إلى النقطة التاسعة ويستعيد المركز الرابع.

في المقابل، عرف السد السقوط الأول في البطولة والثاني هذا الموسم، بعد الخسارة في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الاستقلال الإيراني (0-3)، ليبقى رصيده عند 12 نقطة ويتراجع إلى الوصافة.

وكان الريان المستفيد الأكبر من سقوط السد، بعدما بقي في صدارة الترتيب التي كان قد اعتلاها مؤقتا إثر فوزه على نادي قطر بثلاثية نظيفة، ليصل إلى النقطة 13 من الانتصار الرابع مقابل تعادل وحيد.

بالمقابل مني قطر بالخسارة الثالثة في البطولة مقابل تعادلين، ليتجمد رصيده عند نقطتين ويبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً.

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التونسي معلول أغلى المدربين في تاريخ «الدوري الجزائري»

نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)
نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)
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التونسي معلول أغلى المدربين في تاريخ «الدوري الجزائري»

نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)
نبيل معلول المدير الفني لـ«شباب بلوزداد» الجزائري (كاف)

تصدّر نبيل معلول، المدير الفني لنادي شباب بلوزداد، قائمة أعلى المدربين أجراً في الدوري الجزائري لكرة القدم، ضِمن تصنيف شهد وجود 3 مدربين تونسيين ضِمن الخمسة الأوائل.

وكشفت تقارير صحافية، الجمعة، أن معلول، الذي يرتبط بشباب بلوزداد لموسم واحد، يتلقى راتباً شهرياً يصل إلى 65 ألف يورو، مما يجعله صاحب الرقم القياسي لأغلى مدرب في تاريخ الدوري الجزائري، متجاوزاً بذلك الرقم المسجل باسم الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني السابق لنادي شبيبة القبائل، الذي كان يتقاضى باحتساب رواتب أعضاء جهازه المُعاون، ما مجموعه 60 ألف يورو شهرياً.

وأوضح المصدر نفسه أن رواتب أعضاء الجهاز الفني لنادي شباب بلوزداد، بمن فيهم معلول، إضافة إلى المدرب المساعد الأول، ومدربين اثنين للياقة البدنية، ومحلل الفيديو، ومدرب حراس المرمى، تتجاوز 100 ألف يورو شهرياً، وهو رقم قياسي آخر في الدوري الجزائري.

كان معلول يتقاضى 45 ألف يورو شهرياً، خلال تجربته مع نادي اتحاد الجزائر قبل سنتين التي انتهت بإقالته بعد 7 أشهر بسبب تذبذب نتائج الفريق.

وجاء السنغالي لمين ندياي، المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر، في المركز الثاني لقائمة أغلى المدربين براتب شهري يصل إلى نحو 45 ألف يورو، بزيادة 20 ألف يورو شهرياً عن الموسم الماضي، الذي تُوّج فيه الفريق تحت قيادته بكأس الكونفدرالية وكأس الجزائر.

ويحتل الجزائري المغترب كريم بلحوسين، مدرب نادي شبيبة القبائل، الحديث العهد بالبطولة المحلية، المركز الثالث براتب شهري يصل إلى 40 ألف يورو، متقدماً على التونسي خالد بن يحيى، مدرب نادي مولودية الجزائر حامل لقب الدوري، الذي يتقاضى قرابة 30 ألف أورو شهرياً.

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الرياضة كرة القدم الدوري الجزائري الجزائر
الرياضة رياضة عربية

الدوري القطري: الدحيل يلحق خسارة قاسية بالشمال تحت أنظار محرز

من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)
من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)
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الدوري القطري: الدحيل يلحق خسارة قاسية بالشمال تحت أنظار محرز

من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)
من المواجهة التي جمعت الدحيل والشمال ضمن الدوري القطري (موقع نادي الدحيل)

ألحق الدحيل بالشمال، وصيف النسخة الماضية من الدوري القطري، خسارة أولى ثقيلة 4 - 0، الخميس، في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة، فيما خطف الوكرة فوزاً قاتلاً على الغرافة 3 - 2.

يأتي ذلك بينما يتجه النجم الجزائري المخضرم ولاعب مانشستر سيتي والأهلي السابق رياض محرز، إلى توقيع عقد مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي، وقد شوهد في المنصة الرئيسية يتابع المباراة.

واستعاد الدحيل نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم مؤقتاً إلى المركز الثالث، فيما كلف السقوط المفاجئ الشمال التراجع إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 8 نقاط.

أما الوكرة فقلب تأخره أمام الغرافة إلى فوز في الرمق الأخير 3 - 2، محققاً انتصاره الأول في البطولة.

ورفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط، وتقدم مؤقتاً إلى المركز السابع، فيما واصل الغرافة الترنح بخسارته الثالثة مقابل فوز وتعادل، ليبقى رصيده عند 4 نقاط، ويتراجع إلى المركز العاشر.

وتستكمل المرحلة، الجمعة، بمواجهتي السد مع العربي، وقطر مع الريان، على أن تختتم، السبت، بمباراتي الشحانية مع لوسيل والأهلي مع السيلية.

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السيلية القطري يستنجد بالإسباني المخضرم خوسيلو لإنقاذ هجومه

المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)
المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)
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السيلية القطري يستنجد بالإسباني المخضرم خوسيلو لإنقاذ هجومه

المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)
المهاجم الإسباني مرتدياً قميص السيلية (موقع النادي)

أعلن نادي السيلية المتعثر في الدوري القطري للمحترفين، الخميس، تعاقده مع المهاجم الإسباني المخضرم خوسيلو، في خطوة يأمل من خلالها تعزيز قوته الهجومية بعد بداية صعبة للموسم الحالي.

ويعاني السيلية من بداية متعثرة للموسم بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى في الدوري، ليتذيل الترتيب، وهو ما دفع إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الفريق أملاً في تحسين النتائج خلال المرحلة المقبلة.

ونشر السيلية مقطع فيديو لتقديم اللاعب، عبر حسابه على منصة «إكس»، مصحوباً بعبارة: «العملاق الإسباني سيلاوي!»، معلناً انضمام خوسيلو إلى صفوف الفريق، دون الكشف عن مدة التعاقد.

ويأتي التعاقد مع خوسيلو (36 عاماً) بعد نهاية ارتباطه بالغرافة، الذي لعب له خلال الموسمين الماضيين، إذ شارك في 58 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 28 هدفاً، وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

ورغم ارتباط اسمه بعدة أندية في دوري الأضواء بإسبانيا وألمانيا عقب انتهاء عقده، فضّل خوسيلو الاستمرار في قطر.

ويملك خوسيلو مسيرة مميزة على المستوى الدولي، إذ خاض 17 مباراة مع منتخب إسبانيا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب المتوجة بلقب بطولة أوروبا 2024.

كما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في العام ذاته، بعد مسيرة تنقل خلالها بين عدد من الأندية في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، قبل انتقاله إلى الدوري القطري في صيف 2024.

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