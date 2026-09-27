مصادر لـ«الشرق الأوسط»: العراق تقدم بطلب استضافة «خليجي 28»… والإمارات تفكر جدياً

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعه، ظهر الاثنين، بفندق «رافلز» في مدينة جدة، وذلك على هامش بطولة «خليجي 27».

ويأتي ملف استضافة بطولة «خليجي 28» على رأس أجندة الاجتماع؛ حيث تقدم العراق وحيداً حتى الآن بطلب رسمي لاستضافة البطولة، وهو ما أكده محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات سابقة. وفي تطور جديد، كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن الإمارات العربية المتحدة بصدد الإعلان رسمياً عن تقدمها بطلب استضافة النسخة المقبلة، ما يعني دخولها في منافسة مع العراق على تنظيم البطولة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن وجود رغبة أولية لدى كلٍّ من البحرين وسلطنة عمان لبحث تقديم طلب استضافة خلال الساعات المقبلة، دون اتخاذ أي خطوة رسمية حتى الآن.

وأفادت مصادر مطلعة بوجود دراسة لإعادة تطبيق نظام التناوب بين الدول لاستضافة بطولة الخليج، بدلاً من نظام تقديم الطلبات المعمول به حالياً.

واستضافت الإمارات آخر نسخة عام 2007، فيما استضافت سلطنة عُمان آخر نسخة عام 2009، بينما استضافت مملكة البحرين آخر نسخة عام 2013، فيما استضافت المملكة نسختي 2014 و2026 مقابل نسختين للكويت 2017 و2024، فيما استضاف العراق نسخة 2023 في البصرة.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان مرور البطولة على أغلب دول الخليج، لما لها من أثر كبير في تطوير المنشآت الرياضية ودعم الممارسين الرياضيين في المنطقة وتعزيز السياحة في كل دولة، مع تحديد دولة بديلة في حال تعذر الاستضافة.