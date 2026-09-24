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أكرم عفيف لـ«الشرق الأوسط»: القادم أصعب

طارق سلمان: خبرات جيلنا تدفعنا بعيداً… وعبد العزيز حاتم: تعاملنا مع الطرد بالشكل المناسب

أكرم عفيف نجم منتخب قطر (تصوير: عدنان مهدلي)
أكرم عفيف نجم منتخب قطر (تصوير: عدنان مهدلي)
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أكرم عفيف لـ«الشرق الأوسط»: القادم أصعب

أكرم عفيف نجم منتخب قطر (تصوير: عدنان مهدلي)
أكرم عفيف نجم منتخب قطر (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد أكرم عفيف، لاعب المنتخب القطري، أن فريقه يتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعد انتصاره على البحرين بهدفين دون رد في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، مشيراً إلى أن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة.

وقال عفيف، في حديثه للشرق الأوسط، عقب المباراة: «الحمد لله، نحاول تقديم المطلوب منا، ونبارك لجماهيرنا هذا الانتصار. الجميع يعرف أن المباراة الأولى تكون صعبة، والمباريات المقبلة ستكون أصعب، ونسأل الله التوفيق».

وعن الانتقادات التي طالت أرضية الملعب، قال عفيف: «لا أستطيع الحديث عن أرضية الملعب، فأنا لاعب، والأرضية اليوم كانت على الجميع، سواء اللاعبين الأساسيين أو البدلاء أو حراس المرمى».

وأضاف: «قد يكون لكل شخص رأيه، وأنا أحترم جميع الآراء، لكن بالنسبة لي، ما دامت الأرضية واحدة للجميع، فهذا هو الواقع، ولا يمكننا تغيير شيء».

وفيما يتعلق بطموحات المنتخب القطري في تحقيق لقب البطولة الخليجية، قال عفيف: «إن شاء الله، نحن نحاول، والله يسهل أمورنا».

من جانبه، أكد طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري، أن خبرات لاعبي «العنابي» والانسجام الذي يتمتعون به منذ سنوات، يمنحان الفريق دافعاً للمضي بعيداً في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب نجح في التعامل مع ظروف مواجهته أمام البحرين، رغم النقص العددي، والخروج بالنقاط الثلاث.

وقال سلمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب الفوز على البحرين بهدفين دون رد: «الحمد لله على الفوز. كانت مباراة صعبة، لكننا عرفنا كيف نخطف الانتصار من خلال التفاصيل الصغيرة. سجلنا هدفاً في بداية الشوط الثاني، وآخر في نهاية المباراة رغم الطرد، والأهم أننا نجحنا في الخروج بالنقاط الثلاث».

وأضاف: «هذه بطولة قصيرة، ونحتاج إلى أن نكون جاهزين دائماً في كل مباراة، والحمد لله أننا حققنا الأهم في مواجهة اليوم».

وعن الانسجام الذي يتمتع به لاعبو المنتخب القطري، ومدى تأثير الخبرات التي اكتسبها الفريق خلال مشاركاته السابقة في تحقيق اللقب الخليجي، قال سلمان: «نحن مجموعة وجيل يلعب معاً منذ فترة طويلة، ونجحنا في تحقيق كأس آسيا عامي 2019 و2023، وواصلنا المشوار معاً. نأمل أن تكون هذه الخبرات نقطة إضافية لنا، وأن تمنحنا دافعاً للاستمرار والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة».

وفيما يتعلق بأرضية الملعب، أوضح سلمان: «أرضية الملعب جيدة، وسبق لنا اللعب عليها مع نادي السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكل شيء كان جيداً».

فيما أكد عبد العزيز حاتم، لاعب المنتخب القطري، أن فريقه نجح في التعامل مع النقص العددي خلال مواجهته أمام البحرين، التي انتهت بفوز «العنابي» بهدفين دون رد، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب كان بإمكانه ترجمة الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول إلى أهداف.

وقال حاتم، في حديثه للشرق الأوسط عقب المباراة: «أعتقد أننا قدمنا مستوى ممتازاً. الطرد في النهاية جزء من كرة القدم، والحمد لله أننا استطعنا التعامل معه بطريقة مناسبة، وحققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث».

وأضاف: «قدمنا مستوى ممتازاً، لكن كان بإمكاننا استغلال الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الأول وترجمتها إلى أهداف، والحمد لله على تحقيق الفوز في النهاية».

وعن تعليمات المدرب بعد حالة الطرد، أوضح حاتم: «كانت تعليماته واضحة، بإغلاق المساحات، والمحافظة على تقارب الخطوط، ومحاولة التقدم إلى الأمام واستغلال الهجمات المرتدة والمساحات، إلى جانب الاحتفاظ بالكرة متى ما أتيحت لنا الفرصة».

وفيما يتعلق بأرضية الملعب، قال: «الأرضية جيدة نوعاً ما، وأعتقد أنها تحتاج إلى قص العشب قليلاً، لكنها بصورة عامة ممتازة».

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الرياضة رياضة عربية

الخلاصي لـ«الشرق الأوسط»: سنعود أقوى أمام الإمارات

حامل اللقب خسر مباراته الافتتاحية أمام قطر (تصوير: عدنان مهدلي)
حامل اللقب خسر مباراته الافتتاحية أمام قطر (تصوير: عدنان مهدلي)
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الخلاصي لـ«الشرق الأوسط»: سنعود أقوى أمام الإمارات

حامل اللقب خسر مباراته الافتتاحية أمام قطر (تصوير: عدنان مهدلي)
حامل اللقب خسر مباراته الافتتاحية أمام قطر (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد عبد الله الخلاصي، لاعب المنتخب البحريني، أن العامل البدني أثّر على أداء فريقه خلال مواجهة قطر، التي انتهت بخسارة «الأحمر» بهدفين دون رد، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أن المنتخب سيعمل على التعويض في مباراته المقبلة أمام الإمارات.

وقال الخلاصي، في حديثه للشرق الأوسط عقب المباراة: «في النهاية، التوفيق من رب العالمين، ولم نوفق في المباراة رغم حصولنا على عدد من الفرص، لكن بإذن الله سنعود أقوى وبأسرع وقت».

وعن تراجع أداء المنتخب البحريني في الشوط الثاني، ومدى تأثير الجانب البدني على مستوى اللاعبين، أوضح: «بالتأكيد، العامل البدني أثّر على المستوى، لكن البحرين ستعود بأسرع وقت، وتركيزنا الآن ينصب على المباراة المقبلة أمام المنتخب الإماراتي، وبإذن الله سنفرح الشعب البحريني».

من جانبه، أرجع عمر سالم، لاعب المنتخب البحريني، خسارة منتخب بلاده أمام قطر بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إلى تأثير العامل البدني وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مشيراً إلى أن المنتخب البحريني يتطلع إلى التعويض في المواجهة المقبلة.

وقال سالم، في حديثه للشرق الأوسط عقب المباراة: «قدمنا مستوى جيداً في الشوط الأول، لكن العامل البدني أثّر علينا في الشوط الثاني، وأعتقد أنه أثّر على الفريقين بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية».

وأضاف: «أرضية الملعب كانت ثقيلة بعض الشيء، وأثّرت على حركة الكرة، وهو ما زاد من الحمل البدني على الفريقين، لكن ذلك لا يمنعنا من السعي إلى تحقيق الفوز والمحافظة على اللقب، فهو غالٍ علينا جميعاً وعلى البحرين بشكل عام».

واختتم سالم حديثه قائلاً: «هذه المباراة كانت لها ظروفها الخاصة، وإن شاء الله نعوض في المباراة المقبلة».

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رياضة كأس الخليج قطر البحرين
الرياضة رياضة عربية

أبو ريدة يشيد ببداية منتخب مصر للشباب

هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري (حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم)
هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري (حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم)
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أبو ريدة يشيد ببداية منتخب مصر للشباب

هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري (حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم)
هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري (حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم)

أشاد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالبداية القوية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، عقب الفوز على ليبيا في مستهل مشواره بالتصفيات.

وهنأ أبو ريدة الجهاز الفني ولاعبي المنتخب، مشيداً بالأداء المميز والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون خلال المباراة، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل والاجتهاد والحفاظ على التركيز في المواجهات المقبلة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الاتحاد المصري تقديره لمحمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري الأول والنادي الأهلي، وما قدمه خلال مسيرته مع الكرة المصرية.

وقال أبو ريدة رداً على سؤال بشأن الشناوي: «محمد الشناوي أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين، وقدم وما زال يقدم مسيرة غنية بالعطاء والإنجازات مع منتخب مصر والنادي الأهلي».

وأضاف: «تاريخ الشناوي ومكانته كلاعب وقائد محل تقدير واحترام كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم، ونعتز بكل ما يقدمه للكرة المصرية».

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مهدي باقر: قلة التركيز وراء خسارتنا أمام قطر

جانب من مواجهة البحرين وقطر (تصوير: عدنان مهدلي)
جانب من مواجهة البحرين وقطر (تصوير: عدنان مهدلي)
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مهدي باقر: قلة التركيز وراء خسارتنا أمام قطر

جانب من مواجهة البحرين وقطر (تصوير: عدنان مهدلي)
جانب من مواجهة البحرين وقطر (تصوير: عدنان مهدلي)

أرجع سيد مهدي باقر، لاعب المنتخب البحريني، خسارة منتخب بلاده أمام قطر بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إلى غياب التركيز في بعض لحظات المباراة، مشيراً إلى أن المنتخب البحريني لا يزال يمتلك فرصة التعويض في المواجهات المقبلة.

وقال باقر، في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «قدّر الله وما شاء فعل، هذه ليست النتيجة التي كنا نتمناها. المباراة كانت متكافئة، بغض النظر عن تسجيل المنتخب القطري هدفين من كرتين ثابتتين. أعتقد أن سبب الخسارة ربما يعود إلى قلة التركيز في بعض لحظات المباراة».

وأضاف: «هذا لا يعني أننا فقدنا الأمل، بل على العكس، لدينا مباراة قادمة سنحاول التعويض فيها بإذن الله».

وعن تأثير الأجواء المناخية على أداء اللاعبين، قال: «الأجواء كانت رطبة ومتعبة لجميع اللاعبين، سواء بالنسبة لنا أو للمنتخب القطري، لكن هذا ليس عذراً، وسنحاول التعويض في المباراة المقبلة».

وفيما يتعلق بأرضية الملعب، أوضح باقر: «أرضية الملعب جيدة، ولا أرى فيها أي مشكلة، رغم أنني شخصياً لم أشارك في المباراة».

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