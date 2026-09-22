مدرب الأخضر منزعج من «الطاقة السلبية»... وسوزا يرفع سقف التحدي الكويتي

رفع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، سقف الطموحات قبل انطلاق مشوار «الأخضر» في «خليجي27»، مؤكداً أن الهدف هو التتويج باللقب، في الوقت الذي شدد فيه البرتغالي هيليو سوزا، مدرب الكويت، على أن منتخبه يدخل مواجهة الافتتاح بحثاً عن نتيجة إيجابية أمام صاحب الأرض.

ويستهل المنتخبان السعودي والكويتي مشوارهما في البطولة، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في مواجهة وصفها سوزا بالصعبة؛ بالنظر إلى تاريخ المنتخب السعودي وخبراته الدولية، فيما يعوّل دونيس على دعم الجماهير السعودية في البطولة التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأكد دونيس جاهزية المنتخب السعودي للمنافسات، مشيراً إلى أن إقامة البطولة في جدة تمنح فريقه دافعاً إضافياً لتمثيل المملكة بالطريقة المثلى، وداعياً الجماهير إلى مؤازرة اللاعبين ومنحهم الثقة لتقديم أفضل ما لديهم.

وأوضح المدرب اليوناني أنه أصبح أوسع معرفة بلاعبي المنتخب السعودي مقارنة بفترة كأس العالم الماضية، مشدداً على أن الهدف يتمثل في الفوز بـ«كأس الخليج» رغم صعوبة المنافسة في ظل وجود منتخبات مميزة.

وتطرق دونيس إلى غياب مصعب الجوير، مؤكداً أن استبعاده من معسكر المنتخب كان مؤثراً على المجموعة، وقال إن كل شيء كان سيصبح مثالياً لولا ما حدث مع اللاعب، وأصاب المجموعة بطاقة سلبية، مع تأكيده استمرار الأجواء الإيجابية داخل الفريق.

ورفض مدرب الأخضر المقارنة بين مختار علي ومصعب الجوير، موضحاً أن كلاً منهما يلعب في مركز مختلف، ومؤكداً أن الجوير كان رقماً مهماً بالنسبة إليه وأن «غيابه مؤثر، إلا إن المنتخب يمتلك الجودة اللازمة لتعويضه».

وشدد دونيس كذلك على أهمية التعامل بصورة مثالية مع الضغوط حتى لا تنعكس سلباً على اللاعبين، معولاً على خبرة بعض عناصر المنتخب وحماس اللاعبين الشباب، ومتطلعاً إلى حضور ودعم جماهيري كبير خلال البطولة.

وفي الجانب الكويتي، أكد هيليو سوزا أن منتخبه يتطلع إلى الظهور بأفضل صورة، وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره، مع إقراره بقوة المنتخب السعودي وما يمتلكه من تاريخ طويل في «كأس الخليج» وخبرات دولية.

وأوضح سوزا أن المنتخب السعودي قوي جداً، وأن الكويت ستسعى إلى إظهار قدرتها والاستفادة من مميزاتها، مؤكداً أن فريقه يدخل المواجهة بهدف الفوز، خصوصاً في ظل ما وصفه بتحسن عروض المنتخب الكويتي مقارنة بالفترة السابقة.

دونيس وسوزا في المؤتمر الصحافي عقب نهايته (الاتحاد الخليجي)

وتحدث مدرب الكويت عن قوة الدوري السعودي، عادّاً أنه يشبه الدوريات العالمية، فيما أوضح أن استعدادات فريقه للمواجهة بدأت منذ 7 سبتمبر الحالي، وأن المنتخب أصبح جاهزاً للمباراة، وأن كل الأمور تسير بالشكل المطلوب، كما أشاد بالبنية التحتية الرياضية في السعودية ووصفها بالرائعة.

من جانبه، أكد فهد الهاجري، لاعب المنتخب الكويتي، أن مواجهة السعودية «ستكون أمام منتخب قوي يمتلك أسماء بارزة ودورياً بمستوى عالمي»، مشدداً على أن لاعبي الكويت سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية. كما وجّه شكره للسعودية على حسن الضيافة والاستقبال منذ وصول المنتخب إلى جدة.

وفي المواجهة الأخرى ضمن المجموعة الأولى، يدخل العراق وعُمان لقاءهما، الأربعاء، بطموحات كبيرة؛ إذ أعلن الأسترالي غراهام آرنولد، مدرب المنتخب العراقي، أن هدف فريقه يتمثل في التتويج بلقب «خليجي27»، في مقابل تأكيد المغربي طارق السكتيوي، مدرب عُمان، وصول فريقه إلى الجاهزية المطلوبة رغم مروره بمرحلة بناء جديدة.

وأكد آرنولد أن البطولة تمثل أهمية كبيرة للكرة العراقية، وأن طموح المنتخب هو الحصول على اللقب، موضحاً أن فريقه يعاني من إصابات بعض اللاعبين وأنه يعمل على تعويض غيابهم، إلى جانب التركيز على رفع الجانب اللياقي.

وشدد المدرب الأسترالي على أهمية البطولة بالنسبة إلى اللاعبين الشباب، مؤكداً امتلاكهم مستقبلاً مشرقاً ومهارات كبيرة، وأن مشاركتهم تمنحهم فرصة مهمة، عادّاً أن التركيز يجب أن يكون على البطولة الحالية بدلاً من العودة إلى الماضي، سعياً إلى التتويج باللقب.

بدوره، أوضح أيمن حسين، لاعب المنتخب العراقي، أن 50 في المائة من عناصر المنتخب الحالي من اللاعبين الشباب، مؤكداً أنهم يمتلكون مواهب متعددة، وأنهم جاهزون لخوض البطولة، ومشدداً على رغبة اللاعبين في إسعاد الجماهير العراقية وتحقيق اللقب بدعمها وتشجيعها. كما وجّه شكره للسعودية على الاستضافة، وهنأها بمناسبة «اليوم الوطني»، واصفاً إياها بالبلد الثاني للعراقيين.

وعلى الطرف الآخر، أكد السكتيوي أن المنتخب العُماني يمر بعملية بناء جديدة وصفها بالذكية، موضحاً أن الفريق خاض 3 معسكرات استعداداً للمرحلة الحالية، وأن هناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين في إسعاد الجماهير العُمانية وجعلها تعتز بمنتخبها وتدعمه في البطولات المقبلة.

وأوضح المدرب المغربي أن النتائج السابقة للمنتخب العُماني يجب أخذها في الحسبان بالنظر إلى صولاته وجولاته في البطولات الماضية، إلا إنه شدد على أن المنتخب يعيش حالياً حقبة مختلفة.

وعن المنتخب العراقي، أوضح مدرب عُمان أن منافسه أجرى تغييرات كثيرة في تشكيلته مقارنة بالتشكيلة التي شارك بها في النسخة الأخيرة من كأس العالم، عادّاً هذا التغيير إيجابياً، ومؤكداً أن المنتخب العراقي يوجد في المجموعة الأقوى، وأن عُمان ستسعى إلى الظهور بصورة جيدة وتحقيق الفوز.