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الرياضة رياضة عربية

3 ملايين دولار تعقّد نقل «خليجي 27» تلفزيونياً

جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)
جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)
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3 ملايين دولار تعقّد نقل «خليجي 27» تلفزيونياً

جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)
جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

قبل يوم واحد من انطلاق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي الديار العربية 27» في جدة، لا تزال أزمة النقل التلفزيوني لمباريات البطولة مستمرة، في ظل عدم توصل عدد من القنوات الخليجية إلى اتفاق مع الشركة المالكة للحقوق، بسبب الخلاف على القيمة المالية.

وكشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الثلاثاء، عن الجهات التي حصلت حتى الآن على حقوق نقل مباريات البطولة، التي تنطلق الأربعاء وتستمر حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول)، وهي قنوات «الكأس» القطرية، وقناة «عُمان الرياضية»، ومنصة «شاشا» الكويتية.

وأكد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن الاتحاد تواصل مع جميع القنوات بشأن نقل منافسات البطولة، فيما اقتصرت الجهات التي اشترت الحقوق حتى الآن على «الكأس» و«عُمان الرياضية» ومنصة «شاشا».

وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، لا تزال بقية القنوات الخليجية في مفاوضات مع الشركة المالكة للحقوق، سعياً إلى تخفيض القيمة المالية التي طُلبت مقابل نقل مباريات البطولة، والتي وصفتها القنوات بأنها باهظة.

وأوضحت المصادر أن الشركة المالكة للحقوق عرضت حقوق النقل مقابل 3 ملايين دولار، بما يعادل نحو 11.2 مليون ريال سعودي، في حين تقدمت القنوات الرياضية السعودية وقنوات الكويت وأبوظبي ودبي والبحرين بعرض تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار، وهو الرقم الذي رفضت الشركة المالكة للحقوق النزول إليه.

وتوقعت المصادر أن تشهد الساعات المقبلة استمرار المفاوضات، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال ليل الثلاثاء، بما يسمح للقنوات الخليجية ببدء تحضيراتها لنقل المباريات قبل ساعات فقط من انطلاق البطولة.

وتنطلق منافسات «خليجي 27»، الأربعاء، بمباراتين ضمن المجموعة الأولى، إذ يلتقي العراق وعُمان عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قبل مواجهة المنتخب السعودي، صاحب الضيافة، نظيره الكويتي عند الساعة التاسعة مساءً.

وتستكمل الجولة الأولى الخميس بمواجهتي الإمارات واليمن، والبحرين، حامل اللقب، أمام قطر.

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صافرة برتغالية تضبط مواجهة السعودية والكويت في «خليجي 27»

الحَكم البرتغالي جواو بينيرو (فيفا)
الحَكم البرتغالي جواو بينيرو (فيفا)
TT
TT

صافرة برتغالية تضبط مواجهة السعودية والكويت في «خليجي 27»

الحَكم البرتغالي جواو بينيرو (فيفا)
الحَكم البرتغالي جواو بينيرو (فيفا)

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم البرتغالي جواو بينيرو لإدارة مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الكويتي، ضِمن اليوم الافتتاحي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي الديار العربية 27»، التي تنطلق، الأربعاء، في مدينة جدة، وتستمر حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

ويعاون بينيرو في إدارة المواجهة مواطناه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، في حين سيكون القطريّ محمد أحمد الشمري حَكماً رابعاً.

ويضم طاقم تقنية حَكَم الفيديو المساعد الصيني فو مينغ، والمغربي حمزة الفارق، في حين يتولى البحريني علي السماهيجي مهمة مقيم الحكام.

وفي مواجهة العراق وعُمان، أسندت اللجنة إدارة المباراة إلى الحَكم الإماراتي عمر العلي، ويعاونه مواطناه محمد الحمادي وجاسم العلي، في حين يتولى البحريني عمار محفوظ مهمة الحَكم الرابع.

ويضم طاقم تقنية حَكم الفيديو المساعد الإماراتي محمد عبيد، والقَطري مشاري الشمري، في حين يتولى السعودي عبد الرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.

وتأتي التعيينات ضِمن منظومة تحكيمية تضم حكاماً من دول الخليج، إلى جانب مشاركة دولية من المغرب والأردن والصين وهولندا والبرتغال، في إطار توجه الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التحكيمية المختلفة.

وتشهد البطولة مشاركة طاقم تحكيمي من المغرب ضِمن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب مشاركة دولية من عدد من الاتحادات الأخرى.

وكان حكام البطولة قد خضعوا لمعسكر تحضيري في جدة، تضمّن محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتمارين لياقة بدنية، إضافة إلى تطبيقات متخصصة على تقنية حَكم الفيديو المساعد؛ بهدف توحيد المعايير الفنية وتعزيز التنسيق بين الحكام والحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو قبل انطلاق المنافسات.

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حفل افتتاح مبسط لـ«خليجي 27» في جدة

سلطان المرشد (خليجي 27)
سلطان المرشد (خليجي 27)
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حفل افتتاح مبسط لـ«خليجي 27» في جدة

سلطان المرشد (خليجي 27)
سلطان المرشد (خليجي 27)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن حفل افتتاح بطولة كأس الخليج سيقام قبل انطلاق مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الكويتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة» في جدة، في برنامج مبسط يمتد لفترة بين 12 و15 دقيقة.

ويتضمن الحفل فقرة ثقافية تتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، إلى جانب فقرة غنائية يحييها الفنان سلطان المرشد بأغنية «أهلاً أهلاً بالخليج»، الأغنية الرسمية للبطولة، فيما يتولى خالد العرافة تقديم الحفل.

ويشارك في الحفل نجوم سابقون يمثلون المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، بواقع لاعب عن كل منتخب، يتقدمهم السعودي محمد نور، والعماني عماد الحوسني، واليمني علي النونو، والكويتي فهد الأنصاري، والقطري إبراهيم خلفان، والإماراتي فهد خميس، والعراقي حسين سعيد، والبحريني حمود سلطان.

وسيقام الحفل بعد نهاية عمليات الإحماء للمنتخبين وقبل انطلاق المواجهة المرتقبة في افتتاح «خليجي 27» في جدة.

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صيباري وحكيمي يلتحقان بمعسكر منتخب المغرب غداً

أشرف حكيمي (د.ب.أ)
أشرف حكيمي (د.ب.أ)
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صيباري وحكيمي يلتحقان بمعسكر منتخب المغرب غداً

أشرف حكيمي (د.ب.أ)
أشرف حكيمي (د.ب.أ)

من المرتقب أن يلتحق الثنائي الدولي المغربي إسماعيل الصيباري وأشرف حكيمي بمعسكر منتخب (أسود الأطلس)، غداً (الأربعاء)، بمركب محمد السادس لكرة القدم، استعداداً لبدء مشوار الفريق بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 بأوغندا وتنزانيا وكينيا.

وكشف موقع «البطولة» الإلكتروني المغربي، عن أن الصيباري وحكيمي، نجمي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، غابا عن الحصة التدريبية الأولى التي خاضها لاعبو منتخب المغرب، أمس (الاثنين)، بعدما التحق باقي اللاعبين الذين وُجِّهت إليهم الدعوة بالمعسكر.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة ضيفه منتخب الغابون، يوم الجمعة المقبل، بالجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في التصفيات، قبل أن يلعب ضد مضيفه منتخب ليسوتو في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري ضمن الجولة الثانية بالمجموعة التي تضم أيضاً منتخب النيجر.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي أيضاً لقاءً ودياً مع نظيره الغاني في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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