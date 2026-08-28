المغربي وليد شديرة إلى يونيون سبورتيفا أفيلينو

أعلن نادي نابولي الإيطالي انتقال لاعبه المغربي وليد شديرة إلى صفوف فريق يونيون سبورتيفا أفيلينو، بشكل دائم الجمعة.

ويلعب أفيلينو في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، حيث أكد نابولي عبر موقعه الرسمي إتمام إجراءات صفقة انتقال اللاعب إلى فريقه الجديد، متمنياً له التوفيق.

ويلعب شديرة (28 عاماً) في صفوف نابولي منذ صيف 2023، عندما انتقل إليه قادماً من باري، لكنه أمضى أغلب تلك السنوات معاراً إلى عدة أندية من بينها ساسولو الإيطالي وإسبانيول الإسباني، وأخيراً أعير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي إلى ليتشي في إيطاليا.

ولم يلعب شديرة، الذي يشارك في مركز المهاجم، سوى مباراتين فقط بقميص نابولي وبواقع 15 دقيقة فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وكانت أفضل فتراته مع باري قبل الانتقال إلى نابولي حيث سجل 28 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى في 75 مشاركة.