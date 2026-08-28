لوهافر الفرنسي يتعاقد مع الدولي الجزائري توبة

لوهافر الفرنسي يتعاقد مع الدولي الجزائري توبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5312049-%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9
أعلن نادي لوهافر، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من باناثينايكوس اليوناني.
ويسعى النادي الفرنسي إلى الاستفادة من خبرة توبة (28 عاماً)، الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.
ويتمتع توبة بخبرة واسعة في الملاعب الأوروبية، إذ سبق له اللعب لعدة أندية بلجيكية، من بينها كلوب بروج، كما خاض عدة تجارب في بلغاريا وتركيا وإيطاليا، قبل انتقاله إلى الدوري اليوناني في محطته الأخيرة.
وقال لوهافر على موقعه الرسمي: «بات أحمد توبة أخيراً لاعباً في صفوف لوهافر. ولماذا أخيراً؟ لأن ارتداءه قميص النادي كان مطروحاً منذ نحو 10 سنوات، عندما تواصل معه النادي خلال فترة لعبه مع كلوب بروج البلجيكي. ومنذ ذلك الحين، خاض المدافع، الذي يجيد أيضاً اللعب في مركز الظهير الأيسر، العديد من التجارب في دوريات مختلفة».
وولد توبة في فرنسا وتأسس كروياً في بلجيكا، ومثل مختلف المنتخبات السنية البلجيكية، قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر. وسيرتدي اللاعب القميص رقم 5 مع لوهافر.
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«الشرق الأوسط» (نيويورك)
غليان في الرياضة المصرية بعد هروب لاعب مصارعة ثانٍ بأوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5311816-%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8D-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
غليان في الرياضة المصرية بعد هروب لاعب مصارعة ثانٍ بأوروبا
لاعبو بعثة المصارعة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
حالة من الغليان المتصاعد تشهدها الساحة الرياضية المصرية إثر تسارع الأحداث على مدار الساعات الأخيرة، بعد تكرار وقائع مغادرة المصارعين للبعثات الرسمية في الخارج، في أزمة أعادت إلى الواجهة ملف هروب المواهب وهجرة الرياضيين.
وأثار الإعلان عن واقعة هروب المصارع محمد مصطفى علي الشامي، عضو بعثة المصارعة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة في مدينة تارانتو الإيطالية، أثناء رحلة عودة البعثة للقاهرة خلال فترة «الترانزيت» في العاصمة روما، غضباً في الشارع الرياضي، لا سيما أن الواقعة تأتي بعد ساعات قليلة من واقعة هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة، زياد حجاج (19 عاماً)، من مقر إقامة المنتخب في سلوفاكيا خلال مشاركته ببطولة العالم للمصارعة للشباب.
ومع توالي القرارات الإدارية بشأن الواقعتين؛ زادت حالة الترقب في القطاع الرياضي المصري، وسط مطالبات بأهمية دعم ورعاية اللاعبين.
وجاء القرار الأبرز بشأن الواقعتين، مع إعلان وزارة الشباب والرياضة إحالة واقعة هروب اللاعبين محمد الشامي وزياد حجاج إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية، للتحقيق في الملابسات والمسؤوليات الإدارية والقانونية، وسط تأكيدات أن «الإنجاز لا يحمي التقصير، والميدالية لا تعفي من المسؤولية، والقانون وحده يحدد أين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي».
وفي حين خرج اللاعب «الشامي» من الأدوار التمهيدية للبطولة؛ شددت الوزارة على أن «هذه الوقائع لا تنتقص من الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققته المصارعة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعدما نجحت في حصد سبع ميداليات (بذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات)»، مؤكدة أن «إنجاز المصارعة يُحسب لأبطاله، والتقصير يُسأل عنه المسؤولون».
وجاء القرار الوزاري في أعقاب قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف إبراهيم عادل إبراهيم العطار، رئيس وفد المصارعة، عن العمل، وإحالته فوراً إلى لجنة القيم والتحقيق، بعد أن «كشفت التحريات المبدئية عن وجود تقاعس وإهمال وتقصير في متابعة أفراد البعثة، لا سيما فيما يتعلق بالاحتفاظ بجوازات سفر اللاعبين».
ووفق بيان للجنة، جاء القرار في ضوء التحريات المبدئية التي أجرتها اللجنة، والتي كشفت عن تقاعس وإهمال وتقصير في متابعة أفراد البعثة، بما استوجب تحميل رئيس الوفد مسؤوليته الإدارية وفقاً للضوابط المنظمة للبعثات.
وأضافت اللجنة: «كان يستوجب على رئيس الوفد الحفاظ على جوازات سفر البعثة بحوزته وهو ما لم يفعله، وعندما لاحظ مدرب اللاعب اختفاءه، حاول اللحاق به، إلا أن المحاولة لم تنجح، واضطر المدرب إلى التخلف عن الرحلة، بينما تمكن اللاعب من الهروب».
على الصعيد الجماهيري، لم تقل حالة الغليان، إذ شهدت منصات التواصل الاجتماعي مطالبات بضرورة إعادة النظر في منظومة رعاية الرياضيين، وتوفير الدعم المالي والنفسي للرياضيين، وتعليقات غاضبة تشير إلى أن غياب الرعاية الحقيقية والتهميش المادي والمعنوي يظلان هما السبب وراء لجوء بعض اللاعبين لخيار الهروب. وفي المقابل، شملت الانتقادات اللاعبين الهاربين أنفسهم، من حيث انسياقهم وراء إغراءات الخارج.
وشهدت السنوات القليلة الماضية وقائع هروب أخرى لمصارعين مصريين، أبرزهم لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، أحمد فؤاد بغدودة، الذي هرب إلى فرنسا عقب تحقيقه الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية التي أقيمت بتونس 2023، وكذلك المصارع المصري إبراهيم غانم الشهير بـ«الونش» الذي كان يلعب لمنتخب مصر، وقرر في عام 2017 السفر إلى فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية ولعب باسم المنتخب الفرنسي.
ويرى الناقد الرياضي، أيمن هريدي، أن هروب لاعبي المصارعة المصريين، له أسباب كثيرة؛ أبرزها سوء التقدير الإداري، فضلاً عن وجود شبكات تستهدف تجنيس الأبطال، إلى جانب الأسباب المادية متمثلة في ضعف الرواتب والمكافآت، كما أن لاعبي الألعاب الفردية يعانون فيما يتعلق بالتقدير المعنوي والمادي من تدني قيمة الرواتب الشهريّة والدعم المالي مقارنة بالجهد المبذول، حيث لا تتجاوز رواتب بعض لاعبي المنتخبات مبالغ ضئيلة لا تغطي تكاليف إعدادهم.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم اللاعبين لا يجدون من يسمع لمشكلاتهم، خصوصاً عندما يتعرضون لضغوط نفسية مستمرة وسوء معاملة من بعض مسؤولي الاتحاد، بالإضافة إلى تحميلهم تكاليف علاج الإصابات».
واستطرد: «نظراً للأسباب السابقة يجد اللاعب نفسه في حيرة، ويضطر لاتخاذ قرار الهروب لإنقاذ مستقبله، حيث إنه يرى بنفسه الفوارق الشاسعة مع الخارج، مع ما يتلقاه من وعود بالحصول على رواتب ومزايا مادية في الدول الأوروبية تعادل أضعاف ما يتقاضونه في مصر، ويكون ذلك عامل جذب لهم للمغادرة».
وبشأن القرارات الإدارية الأخيرة بشأن الواقعتين، يرى هريدي أن «وزارة الشباب والرياضة تتحمل المسؤولية، كونها معنية بمتابعة الأبطال وحل مشاكلهم، لكنها تنتظر وقوع الكارثة لتبدأ في التحقيق، لكن دون التركيز على الأسباب الحقيقية التي تدفع اللاعبين للهروب من جحيم المعاملة، وبالتالي يغلق الملف وتتكرر المأساة مرة أخرى»، على حد تعبيره.
يتفق في ذلك، الناقد الرياضي، إسلام البشبيشي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشهده لم يعد مجرد حوادث فردية، بل هو مشهد مقتطع من فيلم يُعاد عرضه كل موسم بالتفاصيل نفسها، من خلال بطل موهوب يختفي من المعسكر، ومطاردات في المطارات، وبيانات رسمية بفتح تحقيقات، ثم نهاية تراجيدية تكتب برفع علم دولة أخرى على منصات التتويج».
ويضيف: «مشاهد هروب المواهب الشابة من المصارعين رسالة صريحة بأن غياب التقدير حوّلت أحلامهم من حصد الميداليات إلى البحث عن منظومة بديلة تمنحهم فرصة للتوهج».
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عاشور بعد التجديد: لم أتمرد على الأهلي... وارتداء قميصه «شرف»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5311560-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%81
عاشور بعد التجديد: لم أتمرد على الأهلي... وارتداء قميصه «شرف»
عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)
أعرب إمام عاشور لاعب الأهلي المصري عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2030 مؤكدا أن قراره جاء عن قناعة كاملة ورغبة في مواصلة مسيرته مع النادي وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.
وقال عاشور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الأربعاء إنه يشعر بالفخر لاستمراره داخل النادي وإنه يتمنى تقديم كل ما لديه وأن يكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى جماهير الفريق ومجلس الإدارة وعصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات ووكيله على دورهم في تمديد تعاقده.
وأضاف أن التواجد في الأهلي يمنح أي لاعب فرصة المنافسة على الألقاب وتحقيق الإنجازات مشددا على أن ارتداء قميص الفريق واللعب أمام جماهيره يمثل شرفا لأي لاعب.
وأوضح عاشور أن جماهير الأهلي تمثل السند الأول له وأنه يتطلع مع زملائه إلى إسعادها خلال الموسم الحالي من خلال المنافسة بقوة على جميع البطولات.
وأشاد عاشور بالمغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق مؤكدا أنه مدرب كبير ويمتلك شخصية قوية وسانده خلال الفترة الماضية ويتحدث معه باستمرار ويتعامل بصراحة شديدة مع جميع اللاعبين.
وأضاف أن عموتة أكد للاعبين أن الفريق يضم أكثر من 30 لاعبا وأن الجميع سيحصل على فرصته وفقا لظروف المباريات واحتياجات الجهاز الفني معربا عن أمله في نجاح المدرب المغربي في قيادة الأهلي للتتويج بالألقاب.
وأكد عاشور أن روح العائلة داخل الأهلي تمثل أحد أهم أسباب نجاح الفريق وتحقيق البطولات موضحا أن جميع اللاعبين يساندون بعضهم وأنه وجد دعما كبيرا من زملائه منذ اليوم الأول له داخل النادي.
وتطرق لاعب الأهلي إلى الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تعرض لإصابة قوية خلال مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين وأنه التزم بالبرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي ولم يشارك سوى في تدريب جماعي واحد قبل مباراة برشلونة.
ونفى عاشور ما تردد بشأن تعمده الغياب عن المباريات أو التمرد مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تحدث داخل الأهلي وأن كل لاعب يتمنى المشاركة في جميع المباريات ولا يمكن لأي لاعب أن يدعي الإصابة أو يتمارض من أجل الغياب.
وقال اللاعب المصري الدولي إنه واجه العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، لكنه فضل التزام الصمت مشددا على أن لاعب الأهلي يجب أن يكون رده داخل الملعب فقط وأنه تعامل بصبر مع ما تردد وسيكون رده بشكل عملي خلال المباريات.
وعن الاحتراف الخارجي أكد عاشور أنه يمثل حلما لكل لاعب لكنه يشعر بالسعادة داخل الأهلي خاصة بعدما شارك مع الفريق في بطولات عالمية وقارية ونجح في كتابة جزء من تاريخه الكروي.
وأضاف أن الفريق لم يحالفه التوفيق بالشكل المطلوب خلال الموسم الماضي لكنه يثق في تغير الأمور خلال الموسم الحالي وقدرة الأهلي على المنافسة بقوة على جميع البطولات.