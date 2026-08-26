طاقم تحكيم جزائري لمواجهة بيراميدز المصري مع غورماهيا الكيني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة غورماهيا الكيني وبيراميدز المصري في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفاً على غورماهيا يوم السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، على استاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز المصري، اليوم (الأربعاء)، أن الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ياسين بن سلامة مساعداً أول، ومحمد حمايدي مساعداً ثانياً، فيما يتولى حسام بن يحيى مهمة الحكم الرابع.

وأسند «كاف» مهمة مراقبة المباراة إلى بيجاشو أسفو من إثيوبيا، بينما تراقب مواطنته ليديا عبيدي أداء طاقم التحكيم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الثامنة مساء السبت 13 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.