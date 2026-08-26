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طاقم تحكيم جزائري لمواجهة بيراميدز المصري مع غورماهيا الكيني

الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
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طاقم تحكيم جزائري لمواجهة بيراميدز المصري مع غورماهيا الكيني

الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)
الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة غورماهيا الكيني وبيراميدز المصري في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفاً على غورماهيا يوم السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، على استاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز المصري، اليوم (الأربعاء)، أن الجزائري محمد رفيق سيتولي إدارة المباراة حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ياسين بن سلامة مساعداً أول، ومحمد حمايدي مساعداً ثانياً، فيما يتولى حسام بن يحيى مهمة الحكم الرابع.

وأسند «كاف» مهمة مراقبة المباراة إلى بيجاشو أسفو من إثيوبيا، بينما تراقب مواطنته ليديا عبيدي أداء طاقم التحكيم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الثامنة مساء السبت 13 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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المصري مصطفى محمد يقترب من الانتقال إلى قونيا سبور التركي

مصطفى محمد (أ.ف.ب)
مصطفى محمد (أ.ف.ب)
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المصري مصطفى محمد يقترب من الانتقال إلى قونيا سبور التركي

مصطفى محمد (أ.ف.ب)
مصطفى محمد (أ.ف.ب)

اقترب المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، من الانتقال إلى فريق قونيا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مصطفى محمد قد ينتقل إلى قونيا مقابل مليون يورو.

وكان اللاعب انضم إلى نانت قادماً من غلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة، بنية الشراء، في عام 2022.

وقام نانت بتفعيل شرط التعاقد بشكل نهائي مع مصطفى محمد في يونيو (حزيران) 2023، حيث شارك في 136 مباراة وسجل 29 هدفاً وصنع ثمانية أهداف.

وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى عام واحد في عقد مصطفى محمد (28 عاماً) مع نانت، لكنه غاب عن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وبعد استبعاده من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، تم تغريم مصطفى محمد مالياً في نانت بسبب غيابه عن التدريبات، وقد ظهر في النصف الثاني من شهر يوليو (تموز) الماضي وتم استبعاده من الفريق الأول وشارك مع الفريق الاحتياطي.

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الجزائري حجام إلى برايتون حتى 2031

المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
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الجزائري حجام إلى برايتون حتى 2031

المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)

أعلن نادي برايتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الجزائري جوان حجام قادماً من يانغ بويز بعقد يمتد حتى عام 2031.

ولم يعلن برايتون التفاصيل المالية لصفقة حجام، المولود في باريس، الذي سبق له اللعب لمنتخبات الفئات السنية في فرنسا. وشارك المدافع (23 عاماً) في 98 مباراة مع يانغ بويز منذ انضمامه للفريق السويسري عام 2024 بعد فترة قصيرة مع نانت.

وبدأ حجام مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل اللعب مع باريس إف.سي.

وقال مايك كيف المدير الرياضي لبرايتون: «نعتقد أن جوان سيكون إضافة مميزة للفريق، وسيعزز الخيارات القوية التي نمتلكها بالفعل في خط الدفاع».

ومنذ أن قرر تمثيل الجزائر عام 2023، شارك الظهير الأيسر حجام في 21 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم الصيف الماضي.

واستهل برايتون مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز 4 - صفر على عشرة لاعبين من أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي.

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تمديد عقد أرنولد مدرب منتخب العراق حتى كأس آسيا 2027

العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
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تمديد عقد أرنولد مدرب منتخب العراق حتى كأس آسيا 2027

العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تمديد عقد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب الأول، حتى نهائيات كأس آسيا 2027، بعد أشهر من قيادته العراق إلى التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

وقال أرنولد، البالغ من العمر 63 عاماً والمدرب السابق للمنتخب الأسترالي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد: «جددت عقدي لمدة 6 أشهر، وهذا القرار يصب في مصلحتي ومصلحة المنتخب العراقي».

وتولى أرنولد تدريب المنتخب العراقي في مايو (أيار) 2025، ونجح في قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2026 عبر الملحق العالمي، ليصبح العراق آخر المنتخبات الـ48 التي حجزت مقاعدها في البطولة.

وخسر العراق مبارياته الـ3 في دور المجموعات أمام النرويج وفرنسا والسنغال، لكنه خرج بخبرة مهمة من الاحتكاك بمنتخبات ولاعبين بارزين، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينغ هالاند.

ويتجه المنتخب العراقي الآن إلى التحضير لكأس آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم أستراليا وسنغافورة وطاجيكستان، على أن يبدأ استعداداته من خلال المشاركة في كأس الخليج المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكد أرنولد أنه عاد مبكراً لمتابعة اللاعبين والبحث عن عناصر جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منح الفرصة لوجوه جديدة في إطار العمل على بناء المنتخب للمستقبل.

وسبق للمنتخب العراقي التتويج بلقب كأس آسيا مرة واحدة في تاريخه، عام 2007.

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